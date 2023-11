Extindere de portofoliu pentru BARZA, teste rapide cu tradiție de peste 30 de ani în România: Self Care Diagnostics

La aproape 30 ani de când a introdus pe piața din România primul test de sarcină, BARZA lansează un nou brand: Self Care Diagnostics, ce vine în întâmpinarea nevoii de diagnosticare precisă si rapidă, în confortul propriei locuințe.

Portofoliul de produse BARZA include: teste de sarcină clasice și ultrasensibile, testul de sarcină cu determinarea săptămânii, test de sarcină din sânge, teste de ovulație, teste de fertilitate pentru cuplu, test de menopauză, plasturi împotriva durerilor menstruale și șervețele intime cu bicarbonat de sodiu. Pe lângă acestea, BARZA își extinde portofoliul cu brandul Self Care Diagnostics ce cuprinde teste rapide pentru 15 afecțiuni.

„BARZA a fost mereu un deschizător de drumuri, începând cu primul test de sarcină introdus pe piață acum aproape 30 de ani și continuând cu lansarea primei game de teste rapide pentru infecții intime – Veneris, iar acum cu extensia de brand Self Care Diagnostics – o gama extinsă de teste rapide pentru 15 afecțiuni, care oferă rezultate sigure și rapide, la tine acasă. Știm cum arată viețile noastre, cât de mult ne este afectată sănătatea de alimentele ultraprocesate și sărace în nutrienți, dar mai ales de stres și cât de puțin timp avem pentru noi. Din păcate, de cele mai multe ori, sănătatea devine o prioritate abia atunci când este deja prea târziu. De aceea, credem cu tărie că un test rapid făcut la timp, poate salva vieți.”– a declarat Ioana Robu, fondator BARZA.

Self Care Diagnostics – teste rapide cu precizie de laborator!

Cele 15 teste rapide ce pot fi găsite sub brandul Self Care Diagnostics ajută la identificarea unor afecțiuni ale ficatului, ale stomacului, ale tiroidei, ale rinichilor, ale prostatei, afecțiunilor intestinale, dar și la depistarea alergiilor, nivelului proteinei C reactive din sânge, prezenței Rota-Adenovirusului, a streptococul ß-hemolitic de grup A, a anemiei, a hemoragiilor oculte, a vitaminei D în corp, a bolii Lyme, dar și a intoleranței la gluten.

Testele pot fi realizate acasă și se adresează întregii familii, atât femeilor, bărbaților, cât și copiilor și oferă rezultate rapide, în doar câteva minute, cu precizie de laborator. Astfel că, cei care suferă de exemplu de dureri abdominale, balonare, diaree și chiar întârzierea creșterii în cazul copiilor, pot face acasă testul pentru intoleranța la gluten și în doar 15 minute pot afla dacă suferă de boala celiacă. Acest lucru poate ajuta la luarea unor măsuri în timp util pentru a evita neplăcerile cauzate de această boală.

Un test rapid, făcut la timp, îți poate salva viața. Este și cazul testului rapid pentru afecțiuni ale ficatului, care este recomandat să fie făcut atunci când există simptome precum urina închisă la culoare, lipsa poftei de mâncare, ochi sau piele gălbuie (icter), balonare a abdomenului, senzație de oboseală.

Testului rapid pentru afecțiuni ale ficatului ajută, în doar 10 minute, dintr-o picătură de sânge, la depistarea unor boli grave cum este hepatita, dar și icterul sau ciroza. Totodată el este recomandat și pentru monitorizarea pacienților care suferă de hepatită, obezitate, diabet sau tensiune arterială crescută.

Conform studiilor efectuate de OMS 1 din 3 femei la nivel mondial suferă de anemie. În România, în anul 2019, 27.1% din populația de la nivel național suferea de anemie feriprivă, iar cea mai afectată grupă de vârstă era cea între 1 - 4 ani, conform unui alt studiu OMS. Grav este faptul că de cele mai multe ori anemia este asimptomatică, însă efectele sale pot fi permanente. În cazul copiilor de exemplu, deficitul de fier se asociază cu creștere deficitară, îi poate afecta la nivel cognitiv, motoriu, emoțional, dar și la nivelul sistemului nervos.

În unele cazuri însă pot exista simptome precum paloare, stare de oboseală, cefalee, un ritm cardiac mai rapid, iar la femei pe durata sarcinii sau după menstruații abundente este indicată realizarea testului rapid de anemie. După cum putem vedea anemia feriprivă este foarte răspândită în rândul copiilor și femeilor de toate vârstele, iar acest test poate detecta rapid, în confortul propriei case, dintr-o probă de sânge, dacă există o carență de fier în sânge. Astfel se pot evita complicațiile grave și uneori ireversibile, atât în rândul copiilor, cât și al femeilor.

Infecția cu Helicobacter pylori este una dintre cele mai răspândite în lume, ea apare de cele mai multe ori în copilărie și netratată, ea poate fi purtată toată viața.

În plus, este una dintre cele mai importante cauze infecțioase de cancer la nivel mondial, 8 din 10 cancere gastrice la adulți sunt atribuite acestei infecții, de aceea este esențial să o depistăm și să o tratăm la timp, cu antibioticele prescrise de medic, pentru a împiedica apariția complicațiilor grave.

Un studiu din 2018, evidențiază un lucru îngrijorător, faptul că infecția cu H. pylori la copii, a crescut de la 20% în 2003, până la 25% în 2018 în nord-vestul României. Același studiu arată că peste 40% dintre pacienții adulți din România au avut sau au o astfel de infecție, iar cifrele sunt în creștere.

Testul rapid pentru afecțiuni ale stomacului ajută la depistarea infecției cu Helicobacter pylori în doar 10 minute, dintr-o picătură de sânge, cu precizie de laborator, fără a mai fi necesară deplasarea la o clinică pentru analize.

Nivelul scăzut de Vitamina D este asociat cu multe boli, ea este esențială pentru sănătatea oaselor, însă are un rol important și în diminuarea inflamației și în creșterea imunității. Deficitul de vitamina D poate conduce la rahitism, în cazul copiilor, iar la adulţi la osteoporoză, dar şi la boli autoimune, accidente vasculare cerebrale sau diverse forme de cancer de prostată și colon. Potrivit datele obținute prin proiectul ODIN, finanțat de UE, pe parcursul a patru ani (începând cu anul 2013), se estimează că aproximativ 13% din populația UE are deficit de vitamina D. În ultimii ani, tot mai multe țări din Europa au devenit conștiente de riscul semnificativ pentru sănătatea publică și au încercat să găsească strategii pentru rezolvarea problemei, inclusiv țara noastră, unde Ministerul Sănătății estima în 2019 că este posibil ca aproape 65% din populaţia României să aibă un nivel inadecvat de vitamina D.

Determinarea nivelului de Vitamina D este considerată un „Test de screening necesar din punct de vedere medical” dat fiind faptul că în prezent deficitul de această vitamină este recunoscut ca fiind o epidemie globală. Vestea bună este că testul rapid pentru Vitamina D poate determina nivelul ei în doar 10 minute și poate fi făcut acasă.

Infecția cu streptococul ß-hemolitic de grup A, este una foarte comună și foarte contagioasă, ea fiind cea mai frecventă cauză a faringitei acute, dar poate cauza, de asemenea, și infecții la nivelul pielii, cum ar fi scarlatina, impetigo și erizipel. Nedepistată și tratată la timp această infecție poate fi cauza sindromului de șoc toxic si a altor infecții mai grave care pot pune viața în pericol, în special fasceita necrozantă.

Tocmai de aceea este recomandată efectuarea testului rapid Strep A încă de la primele simptome, cum ar fi durerile în gât, febra sau amigdalele inflamate. Rezultatul este obținut rapid, în doar 5 minute, ceea ce permite începerea tratamentului cu antibioticele prescrise de medic în cel mai scurt timp.

Acestea sunt doar câteva dintre testele rapide disponibile sub brandul Self Care Diagnostics menite să ușureze procesul de diagnosticare, dar și să economisească timp și bani pentru cei care au nevoie să găsească răspunsuri în cel mai scurt timp pentru diverse simptome cu care se confruntă.

Tradiție în inovație – Testele Veneris powered by BARZA

Brandul BARZA are o tradiție îndelungată pe piața testelor rapide din România, de la primul test de sarcină lansat în 1995, la testele Veneris – gamă unică de teste rapide pentru depistarea infecțiilor intime, care sunt prezente deja de mai mulți ani în farmacii. Cu o precizie similară testelor de laborator, acestea pot fi efectuate acasă, în intimitate și oferă diagnosticul în câteva minute. Testele Veneris pot depista atât afecțiuni precum infecția urinară, candidoza, vaginita bacteriană, cât și infecții cu transmitere sexuală care, netratate la timp, pot avea consecințe grave asupra sănătății, precum trichomonas, chlamydia și sifilis.

***

Despre BARZA

BARZA – de aproape 30 de ani alături de tine!

Încă din 1995, când a adus primul test de sarcină în România, Barza și-a propus să aducă o schimbare semnificativă în viața femeilor, ajutându-le să obțină răspunsuri sigure și rapide, în intimitatea propriului cămin.

Pe parcursul celor aproape 30 de ani de existență, Barza și-a asumat și respectat angajamentul de a aduce produse inovative, acreditate de organismele de Certificare Europene și, în același timp, convenabile și accesibile.

O afacere de familie care a început ca un proiect temerar, este astăzi un business antreprenorial de succes, validat de încrederea consumatorilor și a medicilor care recomandă produsele BARZA de aproape 30 de ani!

