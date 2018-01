Accesorii de coafat utile pentru cea mai classy coafura: cocul

Cocul este acea coafura pe care o indragesti si o respingi in acelasi timp. Am ramas cu ideea ca esti de moda veche daca la nunta, mireasa fiind, alegi sa iti prinzi parul in coc, fara sa ne mai gandim ca un coc pune in valoarea trasaturile fetei si adevarata frumusete.

Ca si in cazul coafurii "coada de cal", cocul este o coafura care denota senzualitate si incredere de sine. Cocul este seducator, pentru ca lasa la vedere una dintre cele mai erotice parti ale trupului - gatul. Asa ca... ce motive ai ca sa il eviti? Profita de farmecul lui!