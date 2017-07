Tocmai pentru ca am incredere in puterea de seductie a unui blazer masculin, am cautat cele mai chic modele de sacouri cu croiala de inspiratie androgina pe care sa le combini cu tinuta ta sport, casual, office sau de petrecere.

Blazerul masculin este piesa de rezistenta a verii si a toamnei ce vine, asa ca n-ar strica sa iti cumperi un model. Poate un sacou office, poate un blazer de seara. Vezi mai jos cum sa le porti pe amandoua!