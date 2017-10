Cizmele peste genunchi: un trend inca pe val. Si ce val!

Cizme peste genunchi in modele deosebite

Mie mi s-a pus pata pe cizmele peste genunchi in momentul in care le-am vazut in picioarele catorva dintre cantaretele pe care le ascult pe repeat, cum ar fi Ariana Grande si Zara Larsson. Ambele le poarta in special cu tricouri si hanorace oversize, aceasta fiind si tinuta mea preferata, o tinuta nu prea cuminte, dar nici vulgara.

Cizmele peste genunchi nu sunt doar cu toc mare si subtire, ci le gasesti si in varianta cu talpa joasa sau cu toc gros, ca sa poata fi purtate si la birou, dar si in timpul unei plimbari romantice in aer liber fara sa simti disconfort sau dureri.

Cizme cu talpa joasa Cizme cu toc subtire Cizme peste genunchi cu toc gros