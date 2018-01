Ce este spray-ul de texturare pentru par?

Nu stiu despre tine, insa eu abia ce am inceput sa acord parului meu atentia pe care o merita. Tot ce mi-am dorit pana acum este sa am parul perfect intins, fara sa imi pese daca are sau nu volum. De la o vreme, insa, cand am vazut si am simtit cat de mult s-au deteriorat firele de par din cauza ignorantei mele, lucrurile au inceput sa se schimbe. In prezent imi doresc un par sanatos (fara varfuri despicate si fire incurcate din cauza arsurii cauzate de placa de par) si o culoare stralucitoare. Nu mai sunt disperata sa fie perfect intins, acum mi-l accept asa cum este el in starea lui naturala: usor ondulat (beach waves).