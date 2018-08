Nu uita de produsele cu SPF și de tratarea pielii expuse la soare

Și desigur, aplic și crema cu SPF potrivită tnului meu atât pe față, cât și pe gât și decolteu. Și tot reaplic, mai ales vara, dacă ajung și la mare, dacă transpir, dacă merg la piscină. Așa că nu de puține ori a rezultat o piele grasă, îmbâcsită, cu erupții acneice nedorite. Ce am făcut? Am continuat să aplic cremă cu SPF, dar am ales ce trebuie. Și am aflat că este important ca stratul de loțiune cu protecție solară să fie peste exfoliant, tonic și loțiunea hidratantă. Îți spun că acești pași, respectați întocmai, sunt cu adevărat miraculoși!

Cum îți hidratezi pielea vara și cum menții stratul hidratant? Crema pentru ten cu protecție solară GamARde Solaire cu factor SPF 50 are efecte calmante și anti-agining. În plus are o textură super-light și nu lasă urme albe!

Loțiune de ten Gamarde cu SPF 50