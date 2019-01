Ne place să adăugăm structură, culoare și textură ținutelor noastre. Ei bine, în acest sezon, poate fi extrem de simplu și la îndemână să facem asta! Poți adăuga un accent, poți face ținuta ta vizibilă dacă alegi să asortezi dresuri groase mate cu model.

Designerii și stiliștii au mers, de fapt, destul de mult pe aceste accesorii în iarna aceasta. Au fost lăsate adesea șosetele și dresurile la vedere. Cu atât mai mult cu cât modelele de dresuri groase cu model împletit sau colorat, ori șosetele vesele, cu pattern-uri cool au fost completate de pantofi, cizme și botine interesante, ce au atras și ele atenția.

Cum și unde am văzut dresuri mate cu model colorat sau cu pattern? Cu ce piese vestimentare și în ce context poți lăsa la vedere dresuri groase mate cu model în iarna aceasta? Am luat trendurile ”la mână” și apoi magazinele online și am selectat cele mai cool accesorii.