Haine croșetate din macrame pentru vara asta: se poartă rochia tricotată de vară, cu lungime maxi, în stil hippie

Am ales câteva variante de rochii croșetate sau de rochii cu inserții de dantelă tip macrame, variante potrivite atât în ținutele de zi, dar și sugestii perfecte de purtat la petreceri sau evenimente speciale.

Rochia croșetată din macrame, de lungime maxi, până în pământ, sau rochia cu inserții de detalii ce amintesc de piesele croșetate poate fi pusă în valoare de bocanci military ori sandale fără toc. Asortează-i o pălărie cu boruri mari, negră și o cămașă de blugi subțire, legată în talie, adaugă-i niște șiraguri de mărgele sau straturi de brățări, eventual o pereche de botine stil cowboy și ținuta ta Boho este gata!

Poți alege rochiile scurte în stil tunică sau rochia tricotată de vară la festival, de exemplu. Și mare accesorizare nu este necesară, fiind o piesă destul de puternică. O pereche de ochelari de soare rotunzi a la John Lennon, o pălărie, o geantă de umăr și o pereche de pantofi sport albi și gata!

În ceea ce privește următoarele haine croșetate din macrameu sau cu inserții dantelate în stil croșetat, îți recomand să le porți la ținute de seară, de cocktail sau petrecere. Mă refer la rochia din dantelă roz și la cea din dantelă tip macrame nude, de mai jos. Cea roz, cambrată pe talie, poate fi purtată și la evenimente speciale, în timp ce rochia tricotată de vară bej poate fi adaptată cu ușurință și ziua (cu geacă din denim și pantofi sport), și seara (cu sandale fine, cu toc, ton în ton).

Extra pont: pentru un look cool în vara asta, combină rochia croșetată din macrame sau rochia tricotată de vară (scurtă sau lungă) cu veste sau geci subțiri Safari Style, cu curea în talie, sandale maro cu toc și geantă animal print. Extra-extra pont: poți alege oricând un look de inspirație bridal, all white, cu rochie albă tricotată sau cu haine tricotate de vară albe, cu diademe cu flori albe și accesorizare în ton.

Sau poți alege să porți haine croșetate din macrame, în contrast cromatic. În acest sens, albul se potrivește de minune cu gama de marouri și pământuri, amintind de ținutele hippie, ale anilor Flower Power.

Haine croșetate din macrame pentru festival