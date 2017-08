Printre cele mai chic camasi office pentru la toamna se afla si modelul androgin

Am zis sa impusc doi iepuri dintr-o singura lovitura. Asa ca am ales o camasa cu croiala masculina dar si cu imprimeu in dungi.

Alege-ti si tu modele de camasi office de purtat la toamna care se potrivesc mai multor tinute. Acest gen de camasa este foarte versatila, fiind la fel de bine asortata la costum office cu pantaloni sau fusta, cat si la blugi si tenisi, de exemplu.

Model androgin de camasa in dungi