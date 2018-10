Recunosc, un factor important în decizia mea de a alege geci Parka potrivite pentru excursii la munte a fost faptul că trendurile actuale sunt de partea mea. În toamna și iarna ce vin se poartă multe modele de geci Parka în stil sport, și vestea bună este că designerii le-au propus adaptate și stilizate și la ținutele urbane, casual, sport sau chiar elegante. Așa că m-am pus pe căutări, nu glumă!

M-am gândit că ar fi bine să optez pentru geci Parka potrivite pentru excursii la munte, din materiale impermeabile tip waterproof, în caz că prindem vreo ploaie de toamnă pe-acolo. Sunt multe variante aici: din plastic, din fâș mat sau lucios și din materiale de ultimă generație, impermeabile, din microfibră, precum Gore-Tex-ul. Uh, ce să aleg, nu-i așa, fetelor?

Alege geci Parka potrivite pentru excursii la munte de aici

Să fie sport-sport, sau să fie așa… mai adaptabilă, mai versatilă? Am căutat câteva modele de geci Parka pentru expediții și din ele le-am filtrat pe acelea care se potrivesc și cu propunerile creatorilor de modă pentru sezonul acesta. Și, ghici ce? Toate pot fi purtate și în oraș, căci e sezonul gecilor și jachetelor pufoase, groase, masive, matlasate, iar Parka e Queen of all!