The 50’s ladies! Nu, nu este rockabella, dar este ceva retro, super cool. O fustă în croială A (am scris mai multe despre asta aici), una în dungi, o combinație cool între alb și albastru. În talie are pliseuri și împrumută puțin din alura franceză. Parcă aduce puțin și a la Audrey Hepburn.

În talie are o porțiune care îți evidențiază corpul, iar închiderea cu nasturi o face să fie și mai chic. Se poartă cu cămăși, cu tricouri, cu topuri variate. Arătă minunat oricum ar fi.

