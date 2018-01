Iata ce blugi se poarta anul acesta! Investeste in aceste modele!

Daca te-ai plictisit sa porti blugi in fiecare zi, inseamna ca nu porti modelele care trebuie. De blugi nu ai cum sa te plictiseti atata timp cat gasim pe piata atatea modele diferite si inedite.

Pentru 2018 nu pot spune ca s-a schimbat mult moda cand vine vorba de blugi, insa sunt cateva modele care revin si trebuie sa le ai. Eu as vrea sa am cate un model din fiecare, in felul asta nu as mai simti ca ma imbrac la fel mereu si nici ca tinutele mele sunt prea simple.