Parfumuri populare la reducere de Black Friday 2017

Calvin Klein CK One este o aroma eleganta si proaspata care echilibreaza discret tonurile fresh de lamaie si pepene galben cu notele de chihlimbar. Rezulta astfel un parfum pentru barbati nu foarte dulce cu arome naturale, care dureaza mult timp. Ba mai mult: parfumul Calvin Klein CK One este un parfum unisex - il vei putea folosi si tu, deci constituie un dublu castig din acest punct de vedere.

Ambalajul este unul simplu, aproape minimalist. O sa ii placa - plus ca e un parfum de legenda pentru barbati, are o istorie care incepe din 1994: oldie, but goldie.

Insa, s-ar putea sa fie mai apropiat de Bvlgari Man in Black, un parfum oriental-floral care inspira masculinitate prin fiecare picatura. Este o combinatie naturala intre picant si dulce, care va fi apreciata de barbatii care cauta parfumurile cu arome misterioase.

Pentru barbatii carora le plac parfumurile mai dure, mai intense, o varianta ar fi Paco Rabanne Invictus - lemnos, acvatic cu note de varf citrice (grapefruit si mandarina). Este o propunere pentru barbatii energici si activi, acesta emanand multa energie. O sa se remarce prin sticluta care imita o cupa de victorie. Pentru ca si el este un invingator care are nevoie de un premiu.

