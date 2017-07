Givenchy Eaudemoiselle - parcum ca o impachetare boema cu tendinte artistice

Lansat in 2010, deci destul de recent – din categoria not so oldie but a goldie – Givenchy Eaudemoiselle este imbracat intr-o sticluta stil vintage cu un design care ne aminteste de masutele de toaleta pariziene pe care se inghesuiau prin filmele de epoca din anii ‘20 mai multe cosmetice. Acolo mi-a placut mie sa plasez personajul care avea rolul principal din campania de lansare. Unul cu tinute atemporale si atitudine aroganta.

Flaconul cilindric si minimalist are la exterior linii simple care par sculpturi complicate – este transparent si inchis cu un capac fin si auriu metalic. Cele doua variante in care este disponbil: 50 ml sau 100 ml (verifica disponibilitatea in variante actuale pentru parfumul Givenchy Eaudemoiselle). Cutia in care vine ambalat produsul este de culoare bej cu tonuri aurii si rame roz pal. Pe ambalaj sunt scrijelite trei portrete ca de portelan, aparent efemere si cu figuri androgine; cert este ca frumusetea nu ii este redusa de ornamentele banale.

