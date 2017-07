Top 5 piese vestimentare care ma fac sa ma simt sexy

M-a gasit nepregatita, asa cum ma gasesc mai toate planurile pe care le fac si pe care le las sa ramana la stadiul de plan (tu sa nu faci asa!!!), doar cu o foaie de hartie, un pix si un cont de Pinterest la indemana.

In mintea mea stiu exact cum vreau sa arat cand merg la un eveniment, stiu exact ce look vreau sa adopt la locul de munca si ce eticheta (din punct de vedete vestimentar) vreau sa mi se puna cand ies din casa. Mai greu cu practica, stii vorba aia...

Asa se face ca astazi am mai facut o lista, cea de mai jos, cu piesele vestimentare in care eu ma simt sexy. Le-am purtat pe toate cel putin o data, fie pentru ca le am eu, fie ca le-am imprumutat de la prietene, si stiu sigur ce efect au asupra mea.