Alte remedii la indemana pentru parul electrizat

Toate aceste produse prezentate mai sus te vor ajuta si mai mult daca urmezi cativa pasi in timpul si dupa spalarea parului.

Evita sa iti speli parul cu apa foarte calda, deoarece il va lasa uscat si lipsit de stralucire;

Foloseste un balsam de par hidratant. Specialistii recomanda utilizarea balsamului fara clatire (pentru par uscat, deteriorat, aspru);

Este important sa lasi parul sa se usuce natural. Indeparteaza excesul de apa cu ajutorul unui prosop, prin tamponarea suvitelor. Nu freca parul! Caldura puternica degajata de uscatorul de par nu face altceva decat sa electrizeze si mai tare parul si sa il usuce;

Descurca firele de par cu un pieptan cu dinti rari, peria favorizeaza electrizarea parului.

Nu stiu cata atentie acorzi parului tau, insa eu am inceput sa fac acest lucru abia in urma cu doi ani de zile, cand ajunsesem in punctul in care tot ce imi doream era sa ma tund foarte, foarte scurt si sa dau parului meu o noua sansa la viata.

Mi-am dat seama ca nu trebuie sa renunt la toata podoaba capilara, pentru ca oricum imi este greu sa ajung la lungimea dorita, ci este nevoie doar sa am mai multa grija de ea, asta insemnand sa imi tai o data pe luna varfurile, sa nu mai folosesc placa in fiecare zi, sa investesc intr-un sampon foarte bun (l-am ales pe cel de la Moroccanoil si mi se pare ca face minuni), sa nu treaca spalare fara folosirea balsamului si sa aplic cel putin o data pe luna un tratament pentru par.

Prin urmare, te sfatuiesc sa incepi inca de pe acum sa iti tratezi parul cu blandete, sa ai grija de el asa cum ai de ten si o sa vezi ca pana si starea ta de spirit o sa se schimbe in mai bine.

Sursa Foto Front Page: Pixabay