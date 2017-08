Cele mai cool rucsacuri si ghiozdane de inceput de scoala 2017

Nu sunt de acord ca gentile sa ia locul ghiozdanelor la fel cum nu sunt de acord ca laptopurile, tabletele, agendele si colile albe sa ia locul caietelor. Ghiozdanul are farmecul lui, de aceea pentru astazi am cautat in magazinele online cele mai cool modele.

Problema in purtarea ghiozdanului a fost mereu aceeasi: iti impune sa adopti un anumit stil vestimentar. Dar asta a fost candva demult, pentru ca astazi, cu multitudinea de modele de rucsacuri si ghiozdane, poti sa te imbraci dupa placul inimii tale.