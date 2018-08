Salopeta asimetrică croită larg pentru orice ocazie

Am căutat să fie salopete asimetrice croite larg cât mai variate ca model. Fie am ales modele de salopete ce ies în evidență prin imprimeu, fie modele ce strălucesc prin țesăturile din care sunt realizate. Am ales și modele în tonuri neutre, clasice, dar și modele în culori puternice, atât de chic inclusiv în sezonul rece viitor. Și, desigur, am mizat pe elementele de croială, adesea definitorii în crearea asimetriei.

Pentru că salopeta asimetrică confortabilă iese în evidență prin detaliile de croială, îți propun să mizezi pe aceste elemente atât de chic! Se poate crea asimetrie din închiderea pe o parte, sau parte peste parte. Se poate crea asimetrie prin funde și eșarfe lungi, drapate pe o parte. Se pot crea asimetrii în siluetă prin volane ce decorează o singură parte a hainei. Se pot crea asimetrii prin tăieturile din zona umerilor.

De altfel, o salopetă lejeră cu model asimetric pe umeri (pe un umăr) este o piesă-cheie a sezonului viitor. Se poate crea asimetrie prin plasarea detaliilor de tipul fundelor sau volanelor pe un umăr sau pe un șold. Sau se poate crea asimetrie prin plasarea unor volume, a unor bie-uri sau drapaje, fronseuri sau pliseuri pe o singură parte a salopetei (de genul salopetei cu fustă). Salopeta asimetrică confortabilă a sezonului ce vine are atâtea fațete! Și atâtea feluri de asortare!

Alege-ți salopeta asimetrică aici