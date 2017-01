Ai momente in care consideri ca nu ai trasaturi atragatoare, ca ai luat prea mult in greutate sau ca nu ai un aspect fizic foarte placut? Este bine sa te gandesti la foarte multe lucruri inainte sa-ti urasti corpul, pentru ca toate aceste ganduri dau nastere unor frustari si probleme psihice destul de grave, scrie huffingtonpost.com.

Potrivit psihologilor, foarte multe femei au tendinta sa se condamne pentru felul in care arata, insa este bine sa te gandesti la cateva lucruri inainte sa-ti urasti corpul.

La ce sa te gandesti inainte sa-ti urasti corpul

1. Traiesti intr-o societate in care este promovata ideea de perfectiune

Potrivit unui studiu realizat in anul 2011, aproximativ 93% dintre femeile care au participat la interviu au mentionat faptul ca un corp slab este mult mai atragator. Mai mult decat atat, foarte multe dintre ele au mentionat ca s-au confruntat cu situatii neplacute si au primit critici in momentul in care nu au avut o greutate ideala. Potrivit cercetatorilor de la Universitatea din Queensland, cele mai multe critici vin din partea persoanelor din anturaj, iar acest lucru afecteaza sanatatea psihica a femeilor.

