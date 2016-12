Advertorial

Pentru femei, varsta de cincizeci de ani reprezinta un punct de cotitura din mai multe puncte de vedere. Aceasta a doua etapa a vietii, sinonima cu menopauza, inseamna deseori „schimbari fiziologice”. De aceea o dieta corespunzatoare este foarte importanta, deoarece va ajuta sa va mentineti in forma si confortabil in propriul corp avand in vedere modificarile suferite odata cu varsta si la incheierea menstruatiei.

Regula de aur: controlati pofta de grasimi si dulciuri! Aceste alimente scad apetitul pentru alimente bogate in nutrienti esentiali precum proteinele, contribuind la acumularea de kilograme in plus depuse direct pe abdomen. In realitate, acest lucru se refera la limitarea consumului de unt, ulei (2 lingurite pe zi), si branzeturi (maxim 30 g pe zi).

Controlati consumul de carbohidrati. Desi fac parte dintr-o dieta sanatoasa, ar trebui sa optati pentru carbohidrati cu indice glicemic scazut, precum lintea, cerealele si painea integrala.

Acordati o atentie sporita inimii si oaselor. Pentru a le proteja, trebuie sa alegeti „grasimile bune” (peste gras sau ulei de in), sa mariti consumul de calciu, sa mentineti consumul de proteine si sa consumati produse bogate in vitamina D (peste, unt, oua, ciuperci).

Ar fi inutila o modificare de dieta fara a introduce alimente renumite pentru proprietatile antioxidante, precum varza, usturoiul, ceaiul verde, fructele de padure si citricele.

