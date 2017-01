Maiouri simple pe sub pulovere - protectie antifrig

Fie ca ne place sau nu, iarna suntem nevoie sa purtam un maiou pentru a ne simti mai protejate de frig.

Eu nu vad nimic rau in asta, ba chiar imi place sa simt pe piele materialul fin al unui maiou. Nu am o preferinta la aceasta categorie. Toate modelele mi se pare dragute si imi plac cu atat mai mult cu cat, pe unele dintre ele, le pot lasa la vedere, acoperindu-le doar cu o camasa in carouri.

La fel de placut privirii este si un maiou cu bretele grosute si mic decolteu prevazut cu dantela, pe care il porti bagat in blugii cu talie inalta.

Maiou cu dantela: 59 lei; Maiou cu bretele subtiri: 49 lei

Daca ma intrebi pe mine, am o colectie impresionata de maiouri acasa. Cum s-a intamplat asta? Nu ca as avea o pasiune uriasa, ci pentru ca primesc foarte multe in dar sau mi-am mai cumparat eu cate unul pentru diverse ocazii si nu mi-am dat seama cand s-au strans.

Ideea este ca ma bucur ca le am, pentru ca am ajuns la concluzia ca nu poti duce o viata sanatoasa fara un maiou. Suna cam batraneste, stiu, dar mai bine asa decat cu probleme de sanatate si stres atunci cand inghet in statia de autobuz.

Maiou cu bretele groase: 41 lei; Maiou simplu: 49 lei

Asadar, eu port maiou pe sub hainele de iarna, in combinatie cu camasa, cand imi beau cafeaua dimineata si cand dorm. Iata, maioul este piesa vestimentara buna la toate.

Sursa Foto Front Page: shutterstock.com