Printre celelalte rezultate usor vizibile ale practicarii dansului se numara scaderea in greutate si atingerea unei stari generale de bine. Dansul are insa si un impact semnificativ si in ceea ce priveste planul mental si cel social, care se poate observa in timp.

In comparatie cu alte activitati ce au ca scop relaxarea sau petrecerea timpului liber, dansul are o serie foarte diversificata de efecte benefice asupra celor care il practica in mod constant. Cunoasterea acestora va va determina cu siguranta sa priviti posibilitatea de a urma lectiile de dans cu alti ochi si, de ce nu, va va motiva sa luati atitudine in aceasta directie si poate chiar sa-i mobilizati si pe cei din jur sa o faca.



Dansul are valentele unui sport

Asemenea unui sport, dansul ne influenteaza sanatatea din mai multe puncte de vedere. Fizic, ne ajuta in primul rand sa ne mentinem in forma, deoarece favorizeaza arderea rapida a caloriilor. in al doilea rand, este un adjuvant excelent al procesului de imunizare a organismului. Sezonul rece se apropie, iar noi trebuie sa ne pregatim pentru a-l intampina cu brio, astfel incat sa ne ferim pe cat posibil de virozele si virusii de orice fel. Pe langa curele cu produse naturiste la care putem apela si evitarea exceselor alimentare, trebuie sa fim in permanenta activi, pentru a nu lasa stresul sa ne influenteze in mod negativ. Dansul este un ingredient valoros in reteta pastrarii unui stil de viata echilibrat.

Prin dans, devenim mai disciplinati

E posibil sa nu reusim intotdeauna, din diverse motive, sa facem absolut tot ce ne propunem pentru o anumita perioada de timp. Disciplina este si va fi intotdeauna un aspect vital in ceea ce priveste time management-ul, iar dansul ne invata sa fim mai organizati si sa acordam o atentie sporita detaliilor. Cresterea capacitatatii de concentrare este de asemenea un atu al dansului ce merita mentionat. Din cauza amalgamului de factori care ne distrag zi de zi, e posibil sa nu putem intotdeauna sa ne concentram 100% atunci cand avem o perioada stresanta, insa dansul ne antreneaza si in aceasta directie.

Dansul te ajuta sa devii o persoana dezinhibata

Nu toti suntem initial la fel de dispusi sa ne expunem pe ringul de dans. E posibil ca acest lucru sa li se para persoanelor introvertite ceva greu de realizat, insa nimic nu este imposibil daca ai vointa si iti doresti cu adevarat sa te dezvolti. Pe langa faptul ca lectiile de dans te ajuta cu timpul sa-ti depasesti insecuritatile, favorizeaza de asemenea si legarea sau consolidarea de prietenii. Persoanele care danseaza capata cu timpul o eleganta si o atitudine aparte care le uneste atat pe ringul de dans, cat si in afara lui. Daca vrei sa incepi sa mergi la cursuri de dans, dar prietenii pe care ai incercat sa-i convingi sa ti se alature nu au fost extrem de receptivi, nu ai de ce sa-ti faci griji. La scoala de dans Arthur Murray din Bucuresti poti alege intre lectii particulare de dans sau lectii de dans in grup, iar instructorii vor deveni cu siguranta aliatii tai in drumul catre succes. Socializarea si distractia se numara printre conditiile de participare la petrecerile periodice de la Arthur Murray, unde nu ai cum sa nu vrei sa fii partas la atmosfera!

Dansul este interactiv

Pe langa beneficiile deja enumerate, dansul mai are un foarte mare plus – atunci cand dansezi, e imposibil sa nu te distrezi. Pe langa combaterea stresului, dansul implica si o doza insemnata de voie buna si genereaza o atitudine pozitiva, un anume tip de euforie pe care doar dansand il poti atinge. Muzica aduce o contributie semnificativa din acest punct de vedere, deoarece avem oarecum de-a face cu doua tipuri de arta care se impletesc cu ajutorul ritmului, sunt dependente unul de celalalt si dau nastere unor manifestari artistice cat mai ingenioase.