A mai trecut un an plin de momente care mai de care mai intense, mai amuzante, mai dramatice sau mai pline de romantism, iar acum suntem pregatiti de un nou inceput, de noi povesti care sa ne rascoleasca inimile. Urmeaza un an nou de care sa ne bucuram cat mai mult, in care sa indeplinim macar o parte din visuri si in care sa incercam, pe cat posbil, sa facem mai mult din ceea ce ne face cu adevarat fericiti. Iar momentele de bucurie, cel putin pentru mine, sunt si acelea in care vizonez un film bun.

Anul 2019 se anunta unul extraordinar, cu filme de exceptie asa ca pregatiti-va pentru ca aveti ce vedea. Filme noi cu povesti marcante si personaje deosebite, continuari ale unor filme de succes si supereroi mai umani ca niciodata.

Filme bune pe care trebuie sa le vezi in 2019

Glass

Printre filmele pe care astept cel mai tare sa le vad, se numara si Glass, un sequel al filmelor Unbreakable si Split. Din filmul Unbreakable, revin Bruce Willis, in rolul lui David Dunn si Samuel L. Jackson, in rolul lui Elijah Price, cunoscut sub pseudonimul de Domnul Glass. Celor doi li se alatura frumuselul Jame McAvoy care reia rolul lui Kevin Wendell Crumb si a multiplelor sale personalitati, inclusiv cea a creaturii superumane The Beast.

The Upside

Un remake al filmului francez The Intouchables, un film deosebit pe care il recomand, The Upside este o comedie emotionanta care se concentreaza aupra unei prietenii neasteptate intre un barbat paraplegic bogat, ramas paralizat in urma unui accident din timpul unui zbor cu planorul si ingrijitorul sau, un tanar fost condamnat si recent eliberat din inchisoare.

Serenity

Filmul promite a fi unul destul de bun, avand in vedere ca protagonistii sunt nimeni altii decat laureatii cu Oscar Matthew McConaughey si Anne Hathaway, alaturi de producatorul de Oscar, Greg Saphiro (The Hurt Locker, Zero Dark Thirty). Filmul spune povestea misterioasa a unui capitan de vas de pescuit, al carui trecut il ajunge din urma si il bantuie reusind sa ii distruga viata linistita de pe o insula caraibiana si sa il arunce intr-o realitate in care nimic nu este ce pare a fi.

Alita: Battle Angel

Programat initial pentru vara anului 2018, inainte ca studiourile Fox sa decida ca luna este deja suficient de competitiva, dupa o lunga asteptare filmul lui James Cameron se va lansa anul acesta in februarie. Un proiect de mare amploare la care James Cameron si-a dorit de foarte mult timp sa lucreze, inspirat din populara serie de benzi desenate a lui Yukito Kishiro. Personajul principal este o femeie cyborg fara memorie care realizeaza ca are o cunoastere instinctiva a misterioasei tehnici de arte martiale Panzer Kunst si este salvata de un profesor care o reconstruieste si o transforma in vanator de recompense. Ce este cu adevarat interesant e ca Alita este singurul personaj animat.

How to Train Your Dragon: The Hidden World

Sunt mai mult decat mega emotionata de partea a treia a acestei animatii care m-a cucerit definitiv. Jay Baruchel, America Ferrera, Craig Ferguson si Gerard Butler se intorc pentru al treilea si aparent ultimul capitol al trilogiei How to Train Your Dragon. Ii vom regasi pe Hiccup conducatorul satului Berk, acum o utopie a dragonilor si pe simpaticul dragonas Tothless, care isi intalneste o potentiala partenera. Cand un nou pericol ameninta sa distruga vietile celor din Berk, cei doi pornesc intr-o calatorie spre lumea magica si ascunsa -Natch, in incercarea de a salva vietile tuturor si lumea in care traiesc.

Chaos Walking

Simpaticul actor, Tom Holland (noul Spider Man), il interpreteaza pe Todd Hewitt in adaptarea cinematografica a popularei serii YA scrisa de Patrick Ness. Todd locuieste pe o planeta indepartata, intr-o societate futurista, o planeta considerata speranta umanitatii, puse in pericol de un virus teribil, numit The Noise. La scurt timp dupa ce acest virus reuseste sa ajunga pe planeta, Todd o intalneste pe tanara Viola, singura in masura sa elimine acest pericol. Cei doi vor porni spre o planeta neexplorata in incercarea de a scapa de un mediu in care toate gandurile sunt auzite si toate miscarile sunt vazute.

Captain Marvel

Primul film Marvel care are in prim plan o supereroina. Probabil ca succesul filmului Wonder Woman oferit de DC Comics nu le-a ramas indiferent celor de la Marvel. Castigatoare a unui Oscar, actrita Brie Larson intra in pielea lui Carol Denvers, un pilot al fortelor aeriene, care dobandeste superputeri misterioase in urma unui accident distrugator.

Dumbo

Nu pot sa nu ma gandesc la povestea lui Dumbo si sa nu ma emotionez de fiecare data. Anul acesta seria filmelor inspirate din basmele Disney continua. In regia vizionarului Tim Burton, filmul Dumbo este prima incercare de adapatare in film a desenului animat, un clasic al universului Disney. Distributia este una de milioane, mai exact: Colin Farrell, Danny DeVito, Eva Green sau Michael Keaton.

The Aftermath

Un alt film pe care il astept cu nerabdare in 2019 este The Aftermath, a carui actiune se petrece dupa Al Doilea Razboi Mondial. Rachel Morgan (Keira Knightley) soseste intr-un Hamburg naruit de razboi, pentru a se reintalni cu sotul ei Lewis (Jason Clarke) un colonel britanic insarcinat cu reconstruirea orasului. Cand ajunge acolo insa, va descoperi ca sotul ei a luat o decizie neasteptata: vor imparti casa cu fostii proprietari, un vaduv german alaturi de fiica sa care sufera de anumite tulburari de comportament. Aceasta atmosfera tulburatoare va da nastere unor pasiuni si tradari neasteptate.

Avengers: Endgame

Aladdin

Nu exagerez cand spun ca mai bine de jumatate din populatia lumii asteapta cu nerabdare acest film, ultimul din seria. Filmul din 2018, Avengers: Infinity War ne-a lasat pe toti cu gura cascata si inima franta, dupa ce majoritatea eroilor din Universul Marvel au disparut dupa ce puternicul Thanos a pocnit din degete. Pregatiti-va pentru un final epic!

Printre animatiile Disney care au parte de o prima adaptare cinematografica se numara si povestea magica a lui Aladdin. Guy Ritchie se va ocupa de regie, iar Will Smith va intra in pielea simpaticului si iubitului personaj Genie (duhul din lampa), care a fost facut faimos prima oara de catre regretatul Robin Williams. Dupa lungi cautari au fost gasiti si actorii care sa ii interpreteze pe Aladdin (Mena Massoud) si Jasmine (Naomi Scott), iar actorul Marwan Kenzari ii da viata diabolicului Jafar.

Dark Phoenix

Printre cele mai asteptate filme in 2019 se numara si Dark Phoenix, care aduce in prim plan un nou capitol din seria X-Men, a carei fana infocata pot sa ma declar. Filmul se anunta a fi cel mai dark al seriei cu indragitii mutanti, iar personajul central va fi Jean Grey, interpretata de actrita din Game of Thrones, Sophie Turner. La zece ani dupa evenimentele din ultimul film X-Men: Apocalipsa, din cauza expunerii in mod repetat la radiatii, apare o noua generatie de mutanti. Printre acestia se numara si fermecatoarea Jean Grey, care incepe sa manifeste puteri nemaintalnite. Sedusa si corupta de puterea extraordinara pe care o are, Jean isi dezvolta un alter ego extrem de periculos Dark Phoenix, cel mai periculos inamic pe care l-au infruntat vreodata X-Men. Mai mult decat atat, ei vor fi pusi in situatia de a alege intre a-si salva vechea prietena sau intreaga lume…

Men in Black: International

Trebuie sa recunosc ca sunt putin sceptica in ceea ce priveste noul film din seria Men In Black, probabil si din pricina faptului ca asociam automat seria cu actorii principali Will Smith si Tommy Lee Jones, care nu vor mai face parte din distributie. Noul film se va desfasura tot in universul trilogiei originale, dar cu o distributie complet noua si cu aventuri care vor avea loc in afara teritoriului american, asa cum ne obisnuisera filmele precedente.

The Lion King

Am sarit in sus de bucurie cand am aflat prima oara ca, printre filmele care se vor lansa in 2019, se numara si adaptarea cinematografica a unuia dintre cele mai iubite desene ale copilariei mele: Lion King (Regele Leu). „Oriunde straluceste lumina, e regatul nostru”, spune Mufasa, a carui voce este dublata de James Earl Jones, pe masura ce ne sunt aratate imagini din peisajul salbatic al Africii. In primele 24 de ore de la lansarea trailerului, milioane de oameni au urmarit imaginile. Donald Glover si-a imprumutat vocea pentru tanarul leu Simba, iar Beyonce pentru Nala, prietena din copilarie a lui Simba, care apoi ii devine partenera.

One Upon A Time In Hollywood

Cel de-al 9-lea film regizat de Quentin Tarantino este printre cele mai asteptate filme din 2019 de catre cinefili, mai cu seama ca distribuita este una de exceptie: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Al Pacino, Margot Robbie, Dakota Fanning, Michael Madsen, Kurt Russelt sau Burt Reynolds. Actiunea filmului se desfasoara in toiul curentului hippie, in America anului 1969 si spune povestea unui actor de seriale western si a partenerului sau cascador care se straduiesc sa faca tranzitia catre zona de film, intr-un Hollywood din ce in ce mai diferit de ceea ce stiau ei. Margot Robbie o interpreteaza pe Sharon Tate, fosta nevasta a lui Roman Polanski, ucisa de catre adeptii lui Charles Manson.

It: Chapter Two

Jessica Chastain, James McAvoy si Bill Hader interpreteaza versiunile adulte ale copiilor care au fost terorizati de clovnul Pennywise in prima parte a adaptarii cinematografice a romanului lui Stephen King. In cea de-a doua parte entitatea care poate sa-si schimbe forma ii atrage din nou pe acestia in orasul natal, iar gasca trebuie sa se reuneasca pentru a incheia definitiv acest capitol inspaimantator din istoria orasului Derry. It a fost denumit, la scurt timp dupa aparitie, cel mai bun film horror al cinematografiei moderne.

The Goldfinch

Filmul este inspirat de romanul bestseller al autoarei Donna Tartt, incoronat cu premiul Pulitzer si urmareste povestea lui Theo Decker, un tanar care supravietuieste unui atac terorist la un muzeu de arta in care mama lui isi pierde viata. La scurt timp dupa tragicul eveniment, viata lui Theo se schimba pentru totdeauna, acesta regasindu-se intr-o lume a crimei si a deceptiei.

Frozen 2

Indragita printesa Elsa alaturi de personajele simpatice din Frozen se intorc pentru o noua runda de aventuri inghetate. Primul film Regatul de Gheata a avut incasari de aproape 1,28 miliarde de dolari la box-office-ul international, devenind cel mai de succes film animat din instorie, mai mult decat atat a castigat si doua premii Oscar.

Terminator 6 Reboot

Fanii Terminator pot sufla usurati, saga sf cu milioane de fani in intreaga lume se intoarce. Arnold Schwarzenegger revine si el, insa nu se stie exact daca va fi de partea Skynet sau de partea omenirii. Regizorul Tim Miller si producatorul James Cameron s-au ferit sa dea prea multe detalii despre viitorul film al seriei, insa ceea ce se stie pana acum este ca Terminator 6 va fi o continuare a filmului Terminator 2: Ziua Judecatii.

Star Wars: Episode IX

Ultima parte a seriei Star Wars se va incheia cu episodul al IX-lea, cu regizorul J.J. Abrams din nou la carma. Nu se stiu pre amulte detalii in ceea ce priveste noul film, dar se anunta a fi un final epic demn de saga science fiction cu milioane de fani in intreaga lume. Premiera va avea loc pe 20 decembrie 2019.