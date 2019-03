Decor in culori! Dă viața locuinței tale!

2019 nu mai este despre alb, bej sau gri; 2019 este despre galben, roz, portocaliu, rosu, lila, nuante de verde si albastru. Toate laolaltă și toate în casele noastre.

Nu cred că voi reuși vreodată să înțeleg persoanele care refuză culoarea în viețile lor. Înțeleg să îți placă să te îmbraci din cap până în picioare în haine negre, înțeleg să preferi pereții casei albi și lenjeria de pat albă, dar nu o să înțeleg niciodată cum poți să nu îți dorești ca atunci când ajungi în intimitatea căminului să nu vrei să te întâmpine o paletă de culori care să te facă să uiți de griul de afară și de toate grijile de la birou.

Tablou Santorini Flori artificiale

Șirag luminos Perne decorative

Pentru că acesta este rolul culorilor – să calmeze, să energizeze, să aducă fericire. Și nu este doar un rol, ci și o realitate, pentru că te poți bucura și tu de terapia prin culori imediat ce accepți ca acestea să facă parte din viața ta. Și dacă te încăpățânezi în continuare să renunți la outfit-urile all black, nici nu am să insist, în schimb am să te rog să arunci o privire peste recomandările mele mai jos și să le permiți să îți cucerească inima, pentru că știu că au această putere.

Decorațiuni multicolore

Locuința ta trebuie să prindă viață! Pereți albi, mobilă albă, canapea albă, covor alb, lenjerie de pat albă... e suficient! Ce-ai zice de un tablou cu un peisaj de primăvară? Sau de vară, dacă zici că este anotimpul tău preferat. Pernele decorative în tonuri reci ar trebui și ele înlocuite cu alte perne decorative în culori vii.

Oglindă de perete Valiză decorativă

Puf pentru stat pe jos Dulapior floral

Nu m-aș opri aici și aș așeza într-un colț al meditației, cel mai viu și emoționant loc al casei (dacă nu îl ai, poți să îl amenajezi acum), o vază cu flori... artificiale, ca să nu fie nevoie să trăiești de fiecare dată emoții triste atunci când florile mor.

Textile, veselă și obiecte de mobilier în culori

Nu știu cum ești tu, dar eu mă declar fană înfocată a luminițelor care îmi creează noaptea atmosfera intimă de care am nevoie pentru a mă bucura că sunt acasă și pentru a mă detașa complet de gândurile care îmi țin ocupată mintea întreaga zi. Prin urmare, recunosc că am în casă trei tipuri de instalații pe care le aprind în funcție de stare și atmosferă.

Înainte să mă mut singură, mi-am imaginat că voi locui într-un apartament luminos, spațios, vopsit în alb, în living o măsuță de cafea pe care vor fi mereu prăjituri și flori naturale în vază, un covor pufos verde și multe decorațiuni multicolore cu influențe rustice.

Însă socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, așa că m-am mutat într-un apartament luminos, spațios și vopsit în alb, însă mobila și covorul erau în tonuri de maro.

Prosoape de bucătărie Față de masă

Cutie pentru condimente Cană din porțelan

Totul s-a schimbat când l-am cunoscut pe el, un artist desăvârșit, care a adus culoare și căldură în căsuța noastră. Prosoape colorate, căni și farfurii colorate, o canapea verde pe un perete mov, un covor multicolor, iar eu am început să colecționez cutii și cutiuțe în toate culorile posibile.

După fiecare curățenie pe care o facem nu ne abținem din a ne complimenta singuri căsuța și de a ne spune unul celuilalt: “ce casă minunată avem!”.

Și totul se datorează paletei de culori vibrante care ne menține starea de bine și atrage multă energie pozitivă.