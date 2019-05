12 seriale HBO pe care merita sa le vezi. Te vor tine cu sufletul la gura

Seriale fenomen pe HBO cu povesti spectaculoase care te vor face sa traiesti momente de neuitat si nopti albe in fata ecranelor.

HBO a dovedit de-a lungul timpului ca poate aduce in prim plan productii de mare amploare, seriale fenomen si povesti remarcabile urmarite de o lume intreaga. Daca vrei sa iti intregesti lista de seriale bune, care cu siguranta iti vor rapi cateva nopti, iata cateva dintre cele care pe mine m-au transformat rapid intr-o fana a lor.

12 seriale HBO la care merita sa te uiti

Cernobîl

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Cat de mult costa minciunile? Un serial care merita toata atentia si care se numara printre cele mai bune seriale pe care le-am vazut in ultimii ani. O poveste emotionanta, cutremuratoare si, cel mai important, adevarata. Serialul prezinta povestea dramatica a unuia dintre cele mai groaznice catastrofe create de om din istorie, dezastrul nuclear de la Cernobîl.

The Act

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Cum ar fi daca persoana care sustine ca te iubeste mai mult decat orice pe lume este cea care te raneste si iti distruge viata? O poveste cutremuratoare si impresionanta inspirata din fapte reale. Serialul spune povestea lui Gypsy Blanchard care a crescut o mare parte din viata ei crezand ca este bolnava de cancer, ca are distrofie musculara, epilepsie si multe alte boli de care mama ei ii spunea ca sufera. Pana la un moment dat, cand descopera ca nu a fost niciodata bolnava cu adevarat, iar de aici pana la crima mai e doar un pas.

Westworld

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Ce se intampla atunci cand joaca de-a Dumnezeu ia o intorsatura complet neasteptata? Westworld se numara printre serialele de top oferite de HBO, cu sanse mari sa ajunga printre cele mai urmarite seriale din lume. E genul de serial in care nimic nu este ceea ce pare, in care te poti astepta oricand ca teoriile pe care ti le faci sa-ti fie date peste cap, un serial care se joaca intr-un mod teribil de real cu ideea de viitor. Serialul vorbeste despre inceputul constiintei artificiale, de eterna joaca a omului de-a Dumnezeu si evolutia pacatului, explorand o lume in care fiecare pofta umana, indiferent daca este nobila sau depravata, este satisfacuta.

The Handmaid’s Tale

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Intr-o societate bazata pe nedreptate, toata lumea are de pierdut. Povestea slujitoarei este un serial care a reusit sa ma puna pe ganduri mai mult decat oricare altul si sa imi bantuie visele, fiind totodata unul dintre cele mai complexe seriale pe care le-am vazut pana acum. Serialul este bazat pe romanul lui Margaret Atwood, iar actiunea se desfasoara intr-o societate totalitara distopica, ce fusese cunoscuta in trecut ca Statele Unite. Din pricina dezastrelor naturale si a ratei natalitatii in scadere drastica, societatea devine condusa de un regim fundamentalist care trateaza femeile ca pe o proprietate a statului.

Big Little Lies

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Un serial pe care il recomand din inima, atat din pricina scenariului, cat si din pricina distributiei extraordinare din care fac parte: simpatica Reese Witherspoon, superba Nicole Kidman, interesanta Shailene Woodley sau carismaticul Aleksander Skarsgard. Desi a fost scris initial ca o miniserie de 10 episoade, bazat pe romanul omonim al autoarei Liane Moriarty, dupa succesul primului sezon, serialul continua cu sezonul 2. Printre surprizele placute se numara si faptul ca, distributiei impresionate, i se alatura si Meryl Streep.

Barry

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

True Detective

Un serial interesant care are toate sansele sa fie inclus printre preferatele tale si o comedie neagra care te tine in suspans cu fiecare episod.este un asasin platit care traieste in depresie pana in momentul in care are o revelatie si descopera fascinanta lume a teatrului din Los Angeles. Dar Barry descopera ca nu e atat de usor sa isi lase in urma trecutul violent in favoarea noii pasiuni si ca sunt mai multi factori care il leaga de lumea asasinilor platiti. Serialul a primit trei premii Emmy pentru primul sezon, inclusiv pentru cel mai bun actor principal intr-un serial de comedie.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Printre seriale extraordinare oferite de HBO se numara si True Detective, o antologie fascinanta care aduce in prim plan povesti de viata deosebite si crime inexplicabile care te tin cu ochii lipiti de ecran. Serialul este o reusita incontestabila, care te face sa pierzi conexiunea cu realitatea si sa te integrezi intr-o lume misterioasa si periculoasa. Sezonul 1 si sezonul 2 merita din plin toata atentia ta, iar distributia este una de exceptie: Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Michele Monaghan sau Mahershala Ali.

Sharp Objects

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Printre serialele HBO pe care le-am urmarit cu sufletul la gura se numara si Obiecte ascutite, un serial bazat pe romanul omonim bestseller al autoarei Gillian Flynn, cea care a scris si Gone girl. Atmosfera putin lenta, care iti dezvaluie treptat povestile marcante din viata personajelor te atrage ca un magnet si te face sa te implici emotional. Serialul combina investigatia unor crime in serie cu dificila rafuiala cu trecutul a protagonistei (interpretata excelent de Amy Adams).

My Brilliant Friend

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Am citit pe nerasuflate tetralogia scrisa de Elena Ferrante, iar cand am aflat ca va fi ecranizata nu am putut decat sa ma bucur extrem de tare. Primul roman din serie Prietena mea geniala, cu istoria intortocheata a familiilor si prieteniilor dintr-un cartier sarac din Napoli a fost tranformata intr-o adaptare de 8 episoade, create de producatorul de filme Italian Saverio Constazo. Serialul are in prim plan inceputul prieteniei zbuciumate, profunde si complexe dintre linistita Elena sau Lenu si impulsiva si frumoasa Raffaella sau Lila.

The Young Pope

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Inca de la lansare serialul a starnit un val imens de controverse, dar si de aprecieri, iar Jude Law a avut o partitura dificil de interpretat, dar pe care o joaca admirabil. Cine este tanarul Papa? Un cardinal american in varsta de 47 de ani, Lenny Belardo, care devine Papa, isi alege numele catholic de Pius XIII si isi exercita din plin imensa putere pe care o dobandeste, actiunile sale fiind pe cat de ridicole, pe atat de provocatoare.

The Deuce

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Un serial despre care nu s-a vorbit prea mult dar care are un scenariu bun si o poveste interesanta, urmarind legalizarea si extinderea ulterioara a industriei porno in Times Square din New York, de la inceputul anilor 1970. Mai multe povesti conectate intr-o monografie a zonelor rau famate din New York. Din distributie fac parte cunoscutii actori James Franco si Maggie Gyllenhaal.

Game of Thrones

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Cel mai urmarit serial din toate timpurile si un adevarat fenomen cu milioane de fani in intreaga lume, Urzeala Tronurilor nu mai are nevoie de prea multa prezentare. De departe cel mai bun serial pe care l-am vazut pana acum, inspirat din celebra serie de romane Cantec de gheata si foc scrisa de George R.R. Martin. Lupta pentru putere si pentru Tronul de Fier ne-a tinut cu sufletul la gura timp de opt sezoane in care am trait alaturi de personaje, le-am iubit, le-am admirat, le-am urat si au devenit parte din viata noastra alaturi de povestile lor incredibile.