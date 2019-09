TOP 10 seriale noi care nu te vor lasa sa dormi toamna aceasta

Seriale noi pe care merita sa le urmaresti si care se vor transforma in favoritele tale!

Nu stiu voi, dar eu una, simteam nevoia sa imi intregesc lista de seriale pe care sa le urmaresc obsesiv si care sa ma cucereasca si iata ca am descoperit cateva suprize interesante. Toamna lui 2019 se anunta bogata in seriale noi, care mai de care mai incitante, cu povesti captivante, lumi incredibile si personaje deosebite pe care le vei urmari cu sufletul la gura.

Seriale noi care te vor cuceri toamna aceasta

Carnival Row

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Noul serial fantasy cu Orlando Bloom si Cara Delevigne este un mix interesant intre Game of Thrones, Lord of the Rings si Taboo. Universul in care se petrece actiunea imbina stilul de viata din epoca victoriana, cu intrigile sale politice sau de familie si o lume a fiintelor mitologice. Bloom il interpreteaza pe Rycroft Philostrate, un detectiv aflat pe urmele unui criminal in serie, iar Cara Delevigne este o zana refugiata, intr-un oras din ce in ce mai intolerant cu imigrantii. Fiintelor fantastice li se interzice sa traiasca, sa iubeasca sau, in cazul zanelor, sa zboare in libertate.

The Dark Crystal: Age of Resistance

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Un serial care, trebuie sa recunosc, m-a cucerit de la primul episod, desi nu ii dadeam neaparat mari credite. Bazat pe filmul de lungmetraj The Dark Crystal creat de Jim Henson in 1982, serialul spune o noua poveste epica, a carei actiune se petrece cu 50 de ani inainte de evenimentele din film. Chiar daca nu ai vazut filmul, povestea te captiveaza si il poti urmari fara sa existe lucuri pe care nu le intelegi. Serialul a fost creat folosind marionete clasice, alaturi de efecte vizuale de ultima generatie.

His Dark Materials

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Printre cele mai asteptate seriale noi se numara si His Dark Materials. Bazat pe indragita trilogie scrisa de Phillip Pullman, serialul o are in prim plan pe eroina Lyra si patrunde mai adanc in universul mitologic creat de autor. Vom vedea ursi polari de lupta, dirijabile uriase, vrajitoare si, nu in ultimul rand, pe creaturile numite daemoni. Pentru cei care nu au citit cartea si nu au vazut nici ecranizarea din 2007, acestia sunt manifestari ale sufletului uman (fiecare om are unul) si nu pot fi despartiti fara o suferinta imensa. Dupa ce unchiul ei (James McAvoy) este la un pas de a fi otravit, iar prietenul ei dispare, Lyra, avand un dispozitiv misterios care descopera mereu adevarul, porneste intr-o aventura care pune sub semnul intrebarii tot ce stia despre lumea ei.

Catherine the Great

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Hellen Mirren este o adevarata placere de privit, indiferent ce rol interpreteaza. Pentru fanii serialelor istorice, HBO are o noua surpriza, mai exact, Catherine the Great, o serie in patru parti. Serialul patrunde in culisele atmosferei politice tumultoase de la curtea imperiala, din timpul celui mai puternic monarh femeie din istorie. Totodata, va urmari povestea de dragoste pasionala spre finalul domniei acesteia, intre Catherine, imparateasa Imperiului Rus din secolul al 18-lea si nobilul Grigory Potemkin.

The Politician

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Serialul creat de Ryan Murphy pentru Netflix, spune povestea lui Payton Hobart, un student instarit din California care aspira sa devina presedintele Statelor Unite. Inainte insa de a-si putea realiza visul, Payton trebuie sa fie ales presedinte al corpului studentesc al liceului, in speranta de a obtine un loc la Harvard, si astfel asigurandu-si calea spre succes. Lucrurile nu vor fi atat de simple pe cat isi inchipuia el. In serial vor juca si Gwyneth Paltrow, Jessica Lange, Dylan McDermott si Zoey Deutch.

Euphoria

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Unbelievable

Un serial cu multe imagini cu impact emotional puternic si o poveste care se concentreaza pe viata zbuciumata a adolescentilor intr-o era a internetului, a social media, a drogurilor, sexului si traumelor. Serialul are in prim plan un grup de elevi de liceu in procesul lor de maturizare. Protagonista este interpretata de actrita si cantareata Zendaya.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Bazat pe o poveste adevarata, Unbelievable o are in prim plan pe Marie, o adolescenta care depune un raport la politie prin care declara ca a fost agresata sexual de un intrus in locuinta sa. Politia nu doar ca nu o crede, dar o si pune sub acuzatie ca a mintit. Situatia ramane in mainile a doua detective care se decid sa investigheze cazul si sa afle adevarul. Serialul va explora psihologia victimei intr-o astfel de trauma si ce faci atunci cand intreaga societate pare sa fie indiferenta la suferinta ta?

Watchmen

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Bazat pe seria de benzi desenate DC Comics, Watchmen urmareste un grup de justitiari mascati, care se grupeaza pentru a incepe o revolutie, dupa ce au fost scosi in afara legii, intr-o versiune futurista a SUA. Watchemenii lui Alana Moore au fost printre cele mai vandute si populare benzi desenate insa, dupa ce filmul din 2009 a lasat multi fani nemultumiti, multi au considerat ca seria produsa de HBO va fi o alta incercare de a spune aceeasi poveste. Serialul are in prim plan personaje noi create si o cu totul alta poveste, care promite sa cucereasca atat fanii, cat si pe cei care nu au patruns pana acum in lumea Watchmen.

Batwoman

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Frumoasa Ruby Rose pe care am mai vazut-o in filme precum Resident Evil, Triple X sau John Wick face si ea trecerea la seriale si se transforma intr-o supereroina. La trei ani dupa ce Bruce Wayne (Batman) dispare din Gotham, verisoara sa Kate Kane decide sa protejeze strazile orasului si devine un nou simbol al sperantei.

The Witcher

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Printre cele mai asteptate seriale noi ale toamnei se numara si The Witcher (este cel mai asteptat si de mine, recunosc). Serialul este bazat pe seria fantasy scrisa de Andrzej Sapkowski, care a devenit populara in urma jocului video cu acelasi nume. The Witcher ar putea fi pentru Netflix ceea ce a fost Game of Thrones pentru HBO. Geralt din Rivia misteriosul si singuraticul vanator de monstri va fi interpretat de Henry Cavill (Superman). Nu se stie inca data exacta cand va aparea, dar a fost anuntat ca undeva la mijlocul toamnei. Se stie insa, ca vor fi 8 episoade, fiecare avand durata de o ora.

Foto: By Oleksandr Kolesnyk, Shutterstock