Atelierele couture Lyria - o experiență slow fashion de design de genți și accesorii din piele

Lyria, brand premium românesc de accesorii din piele pictate manual, creat de arhitectul de genți și pantofi, Armina Popeanu, lansează o linie de ateliere couture pentru cei care doresc să-și creeze propriile produse fashion din piele.

comunicat de presa

O experiență Do-It-Yourself, care urmărește realizarea de produse unicat, personalizate, fiecare atelier de design de genți sau de accesorii achiziționat până la 15 decembrie contribuie la demersul Arminei Popeanu de a promova moda în stil slow fashion, fiind disponibil exclusiv pe platforma de crowdfunding Startarium .

De la o simplă bucată de piele până la o geantă ori un accesoriu special este doar un pas: atelierele couture Lyria sau kitul Do It Yourself @Home. Designerul Armina Popeanu a conceput aceste experiențe în jurul ideii de fashion responsabil, dar și ca metodă de relaxare, realizarea pas cu pas a unui accesoriu din piele fiind o metodă inedită de deconectare.

"Fie că alegi să realizezi o geantă într-un atelier, fie că încerci kitul DIY @Home, atelierele Lyria presupun însușirea tehnicii de cusut a couturierilor francezi, astfel încât la final produci un obiect de marochinărie exclusivist, din materiale și finisaje premium, care este unic. Practic, în mai puțin de 3 ore ai o geantă sau un accesoriu creat exclusiv de mâinile tale, irepetabil și care te reprezintă poate chiar mai mult decât orice obiect de serie achiziționat", a explicat Armina Popeanu, designer și fondator al brandului Lyria.

Noua linie de experiențe Lyria este disponibilă momentan doar pe platforma de crowdfunding Startarium, în trei variante:

Kit-ul DIY @Home (de la 25 de euro) - înveți și primești tot ce ai nevoie pentru a realiza un etui multifuncțional din piele, acasă. Atelier de accesorii (de la 55 de euro) - o experiență unisex, unde accentul cade pe relaxare, detașare și mai ales scoaterea la lumină a laturii creative, în timp ce realizezi un etui multifuncțional, un breloc, un tag pentru bagaj, un suport pentru căști și nu numai. Poți veni singur/ă sau însoțită de prieteni/colegi. Atelier couture de genți (de la 85 de euro) - o experiență de grup sau one-on-one pentru cei care vor să realizeze o piesă de design unică. În doar 3 ore, din mâinile tale iese o geantă care te reprezintă și pe care cu siguranță o vei purta cu mândrie.

Întreaga experiență a atelierelor Lyria este despre descoperirea sau redescoperirea unor abilități pe care noi toți le avem, despre design în piele, dar și despre networking și deconectare de la cotidian. Experiențele couture se adresează inclusiv celor care vor să găsească un echilibru între viața profesională și cea personală, celor care vor să petreacă timp de calitate cu prietenii sau chiar în familie, atelierele fiind potrivite inclusiv copiilor cu vârsta de peste 9 ani. În același timp, Kit-ul Do it Yourself @Home poate fi un cadou inspirat: o experiență unică de care cu siguranță destinatarul nu se va plictisi și pe care nu o va uita, a mai precizat Armina Popeanu.