Sfarsitul unei iubiri urmareste o poveste de dragoste adulterina petrecuta in Anglia, la finele celui de-al Doilea Razboi Mondial, intre scriitorul Maurice Bendrix si Sarah, sotia lui Henry Miles. Odata cu sfarsitul razboiului si al relatiei, intrerupte brusc si inexplicabil de Sarah, Maurice cauta sa inteleaga de ce amanta lui a renuntat pe neasteptate la legatura care i-a unit atit de profund. Pe fundalul instabilitatii unei paci abia instalate, al unor amintiri chinuitoare si al unei iubiri ce nu s-a sfarsit cu adevarat, Graham Greene isi urmareste personajele ca la un spectacol de teatru: le face sa traiasca, amestecat, iubirea si ura, loialitatea si tradarea, disperarea si speranta cind totul pare pierdut. Sfarsitul unei iubiri a inspirat mai multe ecranizari si adaptari pentru scena de teatru sau opera; cea mai recenta ecranizare, in regia lui Neil Jordan, avandu-i in distributie pe Ralph Fiennes si Julianne Moore, a fost lansata in 1999. Aceasta carte face parte din colectia Top 10+ a editurii Polirom si este disponibila pe Elefant.ro