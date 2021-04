Grupul LEGO îi aduce împreună pe Mario și Luigi în noul set LEGO® Super Mario™ - Aventurile lui Luigi

La cererea fanilor din întreaga lume… It’s LEGO® Luigi™ time!

comunicat de presa

Grupul LEGO anunță astăzi că Luigi™, personaj favorit al fanilor, se alătură universului LEGO® Super Mario™ în noul set de bază LEGO Super Mario Aventurile lui Luigi. Noul set le permite copiilor să îl aleagă pe Luigi, îmbrăcat în verde, pentru noi aventuri din fascinanta lume LEGO.

Incluzând mult așteptata minifigurină LEGO interactivă - Luigi, aceasta este cea mai recentă extensie din gama LEGO Super Mario, rezultatul unui parteneriat unic, în colaborare cu Nintendo, în urma căruia a fost dezvoltat un nou mod de joacă cu piesele LEGO. Bazat pe piesele tradiționale LEGO, experiența LEGO Super Mario este unică, întrucât cei mici pot construi propriile niveluri Super Mario și pot aduce la viață minifigurinele LEGO Mario și LEGO Luigi, într-o manieră distractivă și interactivă.

Noul set este disponibil pentru pre-comandă începând de astăzi, continuând extinderea universului LEGO Super Mario, extrem de interactiv și distractiv. Noul set le va face copiilor cunoștință cu Luigi, fratele lui Mario și partenerul lui de aventură.

LEGO Luigi are personalitatea carismatică și recognoscibilă a personajului renumit , cu vocea sa unică, fiind cu o piesă LEGO mai înalt decât LEGO Mario, respectând așadar înfățișarea și caracteristicile sale iconice.

Similar Setului de Bază Aventurile lui Mario, acest nou set reprezintă un nou portal în lumea LEGO Super Mario și este compatibil atât cu setul de bază cât și cu seturile de extindere, costumele de puteri și pachetele de personaje. Ambele seturi le oferă fanilor LEGO moduri nelimitate de a extinde, reconstrui, personaliza și de a-și crea propriile provocări pline de acțiune, într-o experiență interactivă, alături de LEGO Mario sau LEGO Luigi. LEGO Luigi dispune de aceeași tehnologie ca și fratele său, un senzor de culoare, un ecran LCD pe care pot fi proiectate diferite reacții și un difuzor care emite sunetele clasice și muzica din jocul video Super Mario.

Cu ajutorul lui LEGO Luigi, copiii cu vârste de peste 6 ani pot aduce experiența LEGO Super Mario la un nou nivel. Atunci când îl ajută pe LEGO Luigi să parcurgă distanța de la Punctul de Pornire către Finalul circuitului, cei mici pot câștiga monede digitale, ajutându-l pe LEGO Luigi să finalizeze provocarea spinning seesaw, să interacționeze cu noul personaj Pink Yoshi sau să îi învingă pe Boom Boom și pe Bone Goomba. Setul de bază 71387 Aventurile lui Luigi include cărămizi maro, reprezentând biomul Turn, care va declanșa un nou sunet din partea lui LEGO Luigi. De asemenea sunt incluse și cărămizi surpriză marcate cu semnul ~?~ pentru a acorda premii extra. Gama LEGO Super Mario conferă o experiență unică de joacă, în cadrul căreia cei mici primesc feedback instant pentru modul creativ de a construi și de a se juca.

Grupul LEGO și Nintendo au anunțat noul set și în cadrul unui videoclip, publicat astăzi.

„Jocul LEGO le permite copiiilor să dea frâu liber imaginației și suntem extrem de bucuroși că Luigi le-a venit în ajutor, pentru a-i sprijini în crearea a și mai multe aventuri LEGO Super Mario. Toată lumea îl adoră pe Luigi! Cu personalitatea sa unică, șapca verde și mustața sa emblematică, Luigi e un personaj dorit de fani de întreaga lume, și ne bucurăm că ni s-a alăturat în acest joc interactiv, care schimbă modul în care cei mici interacționează cu Super Mario și cu experiența LEGO în general.”, menționează Julia Goldin, Chief Product & Marketing Office în cadrul Grupului LEGO.

Setul de bază Aventurile lui Luigi conține 280 de piese și poate fi construit, reconstruit și combinat cu restul seturilor LEGO Super Mario în diverse feluri distractive, pentru a crea noi lumi LEGO Super Mario și pentru ca fanii să se poată bucura de acestea pe termen nelimitat. Aplicația gratuită LEGO Super Mario, dezvoltată de Grupul LEGO, este compatibilă cu toate produsele LEGO Super Mario și ține scorul, încurajând reconstruirea continuă. De asemenea, oferă instrucțiuni, sfaturi creative și o platformă sigură pe care copiii pot împărtăși idei cu privire la modul de a consolida întreaga experiență.

Setul de Bază LEGO® Super Mario™ Aventurile Lui Luigi este disponibil pentru pre-comandă începând de astăzi pe www.lego.com/preorder-luigi și în anumite magazine de retail. Lansarea oficială va avea loc la nivel global începând cu 1 august 2021, pe www.lego.com/supermario și în magazinele de retail partenere LEGO, la prețul recomandat de 279,99 RON.

Despre Grupul LEGO

Misiunea Grupului LEGO este de a inspira și dezvolta constructorii de mâine, prin joacă și învățare creativă. LEGO System in Play, ce are la bază cărămizile LEGO® le permite copiilor și fanilor de orice vârstă, să construiască și să reconstruiască orice își pot imagina.

Grupul LEGO® a fost fondat în Billund, Danemarca în 1932 de Ole Kirk Kristiansen. Numele este derivat din două cuvinte daneze, LEg GOdt, cu semnificația „Joacă bine”. Astăzi, Grupul LEGO continuă să fie o companie de familie, cu sediul central în Billund. Produsele LEGO sunt comercializate în peste 140 de țări din întreaga lume. Mai multe informații pe www.LEGO.com.

Despre Nintendo:

Nintendo Co., Ltd., din Kyoto, Japonia, a creat francize renumite precum Mario™, Donkey Kong™, The Legend of Zelda™, Metroid™, Pokémon™, Animal Crossing™, Pikmin™ și Splatoon™, cu ajutorul produselor integrate de hardware și software. Obiectivul Nintendo este de a oferi experiențe de entertainment unice, intuitive, prin producerea și comercializarea jocurilor video precum Nintendo Switch™, prin dezvoltarea aplicațiilor pentru dispozitive smart și prin colaborări cu parteneri pentru o gamă largă de inițiative din zona de entertainment, precum conținut vizual sau parcuri tematice. Încă de la lansarea Nintendo Entertainment System™ acum peste 30 de ani, misiunea Nintendo a fost crearea unei experiențe unice de entertainment și de a duce zâmbetul pe fețele tuturor persoanelor din lumea întreagă. Nintendo of America Inc., companie subsidiară din Redmond, Washington, este sediul central al operațiunilor Nintendo pe continentul American. Pentru mai multe informații despre Nintendo, vizitați https://www.nintendo.com/.