Palatul Noblesse, unul dintre cele mai importante centre de evenimente, arta si design, o cladire plina de istorie si o adevarata bijuterie arhitecturala, a fost una dintre principalele locatii pentru o noua productie de film americana.

In ultimii ani, tot mai multe case de film internationale aleg Romania ca destinatie de set. Fie ca vorbim de decorul natural extrem de ofertant al zonelor muntoase sau al Deltei, de atmosfera unica din zona Transilvaniei, de strazile romantice din Bucuresti sau de interioarele fascinante ale castelelor si palatelor, numarul productiilor cinematografice filmate la noi in tara este in continua crestere.

Printre cele mai noi lung metraje realizate integral in Romania se numara “Much Ado About Christmas”, primul film original GAC Family, componenta a Great American Channels.

Filmul este o reinterpretare moderna a operei „Much Ado About Nothing” a lui William Shakespeare, intr-un decor feeric de Craciun si ii are ca protagonisti pe Susie Abromeit in rolul lui Haley Lloid si Torancce Coombs, (Claud Miller). Regia filmului este semnata de Michael Damien, iar scenariul a fost scris de acesta impreuna cu sotia sa, Janeen, cunoscuta pentru o serie de filme de Craciun, printre care si „The Christmas Waltz”.

Povestea urmareste viata lui Haley, o tanara admirata pentru bunatatea si activitatile ei altruiste din cartier, care il intalneste intamplator pe Claud, chiar in perioada sarbatorilor de iarna. Acestia incep o frumoasa poveste de iubire, insa trecutul ei bogat produce o serie de intorsaturi.

Pentru crearea atmosferei feerice de iarna, producatorii au ales cateva locatii renumite din Bucuresti: Palatul Noblesse, Palatul Bragadiru, Hotel Hilton si Ateneul Roman.

Interioarele ofertante ale Palatului Noblesse, amenajate in stiluri diverse, de la baroque la stilul industrial, i-au inspirat pe producatori in amenajarea a patru setup-uri diferite: agentia de advertising Blue Sky si biroul lui Ben, buduarul romantic al lui Haley, cat si biroul sofisticat al Leonei Lloyd.

De o eleganta si o frumusete incontestabila, pastrand farmecul aparte al unor timpuri de mult apuse, Palatul Noblesse isi deschide astazi usile pentru proiecte si evenimente diverse, de la prezentari, lansari, conferinte, filmari si fotografii memorabile, pana la evenimente cu stralucire de gala, recitaluri, vernisaje sau evenimente private cu iz de poveste.