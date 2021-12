Noul videoclip semnat Billie Eilish este aici! Vezi aici noua piesă a artistei

Billie Eilish a lansat videoclipul oficial al piesei "Male Fantasy". Melodia este prezenta pe cel mai recent album, "Happier Than Ever".H

Asculta albumul "Happier Than Ever": https://BillieEilish.lnk.to/HappierPR

Videoclipul este regizat si editat de Billie Eilish, acumuland mai mult de 2,2 milioane de vizualizari in 18 ore. Acesta este filmat intr-un ton albastru inchis si negru, prezentand-o pe Billie cand se muta dintr-o camera in alta, fiind in totalitate singura.

Billie Eilish a devenit rapid unul dintre cei mai importanti artisti din lume. Piesa "ocean eyes" a fost single-ul de debut, iar albumul de debut "WHEN WE ALL GO TO SLEEP, WHERE DO WE GO?" a debutat pe primul loc in Billboard Hot 200 din SUA, dar si in alte 17 tari, fiind cel mai ascultat album al anului 2019 la nivel mondial.

Billie a devenit cel mai tanar artist nominalizat la premiile Grammy, cat si cel mai tanar castigator. La Grammy-urile din 2020, Billie a castigat Best New Artist, Album of the Year, Record of the Year, Song of the Year si Best Pop Vocal Album. Anul tecut, Billie a mai primit inca 4 nominalizari la Grammy, castigand Record of the Year pentru "everything i wanted" si Best Song Written For Visual Media cu "No Time To Die".