Pavel Bartoș, urare emoționantă pentru fiica sa cea mare. Eva Bartoș a ajuns la vârsta majoratului

Pavel Bartoș este un tătic cu adevărat mândru, asta pentru că are acasă trei fetițe frumoase și talentate, care îi bucură sufletul îndrăgitului actor. Recent, prezentatorul de la "Românii au talent" i-a scris o urare emoționantă fiicei sale cele mari, cu ocazia aniversării majoratului.

Pavel Bartoș are o carieră de succes, însă adevărata lui împlinire este familia frumoasă pe care o are. Îndrăgitul actor are trei fetițe de care este extrem de mândru, iar recent, fiica cea mare a împlinit 18 ani.

Cum vârsta majoratului este una dintre cele mai frumoase etape ale vieții, Pavel Bartoș i-a scris un mesaj emoționant Evei, prima sa născută, fiica care l-a făcut pentru prima dată tătic.

"La mulți ani, draga mea Eva! Ai împlinit 18 ani! Te iubesc, te prețuiesc, te admir și tare îți mulțumesc că ai ales ca eu să fiu tati al tău! Nu sunt tăticul perfect, nici nu știu dacă e posibil așa ceva, dar sunt un tătic care învață zi de zi.

Am înțeles în timp ca principalele calități ale unui părinte sunt să iubească necondiționat, să comunice și să fie alături de copil, dar mai ales să aibă răbdare, multă răbdare, enorm de multă răbdare! La capitolul răbdare încă mai învăț, dar învăț odată cu tine!

Eva, draga lui tati, zboară, îndrăznește, visează, iubește, fii iubită, fii dreaptă, ajută, lasă-te ajutată, poți să și greșești, nu-i nimic, important este să înveți din acele greșeli, să mergi mai departe, să fii puternică, mai înțeleaptă, să fii tu!

Eu am mare încredere în tine! Sunt atât de mândru de tine! Sunt atât de fericit cu tine! Tati”, a scris prezentatorul tv pe social media, alături postând două poze adorabile cu fiica lui.

Fanii au fost de-a dreptul încântați de mesajul emoționant al lui Pavel Bartoș și l-au asaltat pe actor cu urări care mai de care mai frumoase pentru sărbătorita zilei. Mai mult, și vedetele au ținut să îi transmită mândrului tătic toate gândurile bune, astfel că Gina Pistol, Răzvan Fodor și Dana Rogoz sunt doar câteva dintre personalitîțile care i-au urat "La multi ani" Evei.