Cum a reușit Giulia să depășească tensiunile din mariajul său? Artista l-a așteptat un an jumătate pe Vlad Huidu

Giulia și Vlad Huidu formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz, iar de 15 ani cei doi se iubesc neîncetat. Recent, artista a vorbit despre momentele mai puțin plăcute din relația lor și a dezvăluit că l-a așteptat pe Vlad Huidu un an și jumătate, asta pentru că era convinsă că el este jumătatea sa.

Giulia și Vlad Huidu au o relație de mai bine de 15 ani, iar împreună au format o familie frumoasă, alături de cei doi copii ai lor care le luminează viață. Totuși, de-a lungul anilor au mai existat momente dificile în căsnicia lor, dar Giulia a ales întotdeauna iubirea, în favoarea micilor neplăceri care apar inevitabil într-o relație.

Recent, artista a fost invitată în podcastul Oanei Radu și a vorbit despre un moment dificil al relației. Totuși, cei doi îndrăgostiți au știut că sunt făcuți unul pentru altul, iar după un an și jumătate, Giulia și Vlad Huidu s-au regăsit. De la acea împăcare cei doi au fost de nedespărțit.

"El o fi vorbind că am fost un an jumate despărțiți înainte sa ne căsătorim. Așa a fost sa fie și consider ca a fost cel mai bun lucru care se putea întâmpla a fost despărțirea noastră de atunci. Am fost împreuna 3 ani după care ne-am despărțit un an jumate, iar după ne-am regăsit. Am fost perseverentă, am așteptat. Eu am fost convinsă ca vom fi împreuna și că el va fi tatăl copiilor mei. Sunt o femeie care știe ce vrea și indiferent de situație voi lupta pana in pânzele albe pentru lucrurile pe care mi le doresc'', a declarat Giulia Anghelescu în cadrul podcastului în care a fost invitată.

Artista a știut de la început că Vlad Huidu este jumătatea sa și a făcut tot ceea ce a putut pentru a forma și a menține o familie frumoasă, alături de cel care i-a furat pentru totdeauna inima.

''În momentul în care am fost convinsă că mi-l doresc alături de mine pentru tot restul vieții am zis că indiferent de situație, noi trebuie să avem încredere unul în celălalt sută la sută dacă s-ar putea și n-au prea au fost astfel de momente între noi'', a mai spus Giulia pe Youtube.