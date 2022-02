Cine plânge după Bianca Drăgușanu? Diva a dat cărțile pe față și a spus cât de greu îi este să continuie în acest fel

Viața Biancăi Drăgușanu este departe de a fi una ușoară, iar diva se confruntă adesea cu provocări greu de gestionat. Recent, vedeta le-a mărturisit internauților cine plânge după ea și cum se descurcă în situațiile dificile.

Bianca Drăgușanu are o viață extrem de agitată, iar provocările nu o ocolesc pe blondină. Diva are multe responsabilități pe cap și multe proiecte în care este implicată, astfel că trebuie să dea dovadă întotdeauna de seriozitate în ceea ce privește partea profesională.

Totuși, există zile când viața Biancăi Drăgușanu nu este exact așa cum ea și-a planificat, iar atunci diva este pusă la încercare. Pentru că a învățat cum să gestioneze situațiile mai puțin comode, blondina se descurcă cu brio și iese din orice situație cu zâmbetul pe buze.

Astfel, Bianca Drăgușanu le-a povestit internauților cum de-a lungul timpului fetița ei, Sofia plângea după ea înainte de a pleca de acasă. Chiar dacă Bianca îi spunea celei mici că merge să facă bani, Sofia nu o lăsa pe mama ei să plece și făcea un adevărat scandal înainte ca aceasta să iasă pe ușă. Acum că a mai crescut, fetița ei înțelege atribuțiile mamei sale, însă nu același lucru se poate spune și despre câinele divei.

"Am încercat să plec de acasă și nu am putut fără această vietate, care pur și simplu plânge după mine non stop. Am scăpat de Sofia care a mai crescut și a înțeles că mami are treabă și m-am pricopsit cu vietatea asta. Doamne ce circ îmi face, ce plânsete, ce urlete.", le-a povestit blondina prietenilor ei virtuali.

Se pare că patrupedul Biancăi Drăgușanu este cel care plânge dupa blondină și nu o lasă sub nicio formă să plece de acasă fără el. Recent, diva a fost nevoită să își ia câinele cu ea în timp ce își îndeplinea toate task-urile pe care le avea în ziua respectivă.

"Am luat-o cu mine astăzi că nu se putea altfel, să vedem dacă mă lasă să intru cu ea pe unde am treabă, că altfel nu am altă variantă.", a mai spus Bianca Drăgușanu.