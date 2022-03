Drama neștiută prin care a trecut Nadine! De la fetița dusă la orfelinat de către bunica ei, la femeia cu principii sănătoase

Nadine are o viață demnă de un film, iar copilăria sa i-a marcat radical parcursul vieții. Vedeta a povestit cum a fost dusă chiar de către propria bunică la orfelinat, iar perioada trăită acolo i-a lăsat urme adânci în suflet.

Nadine este astăzi o femeie independentă, cu principii sănătoase de viață, care s-a ridicat și mai puternică după fiecare căzătură. Însă, înțelepciunea pe care o are astăzi a venit în timp, după multă dezvoltare personală și multă muncă cu sine.

Copilăria vedetei nu a fost una ca în povești, ba din contră, iar traumele suferite în acea perioadă i-au afectat radical viața lui Nadine. Cu toate acestea, ea a reușit să își învingă traumele prin acceptarea și iertarea trecutului și a oamenilor care au abandonat-o.

Nadine a povestit cum, la vârsta de 6 ani, bunica maternă a dus-o la un orfelinat. Ceea ce a urmat ulterior a fost o adevărată traumă pentru fetița de atunci.

‘’Nu a fost nevoită să mă ducă la casa de copii. A făcut-o pentru că așa îi era mai simplu. Am conștientizat tot. M-a târât până acolo, deși tot drumul am implorat-o, urlând, să nu mă ducă. Omul care am fost a judecat-o aspru și a comparat-o cu ce ar fi făcut alții. Omul care sunt azi înțelege că acea femeie a făcut atât cât a știut și cât a putut. Este nedrept să comparăm oamenii. Curajul, demnitatea, puterea sunt haruri pe care toți le avem, dar nu toți reușim să le activăm. Și nimeni nu trebuie pedepsit pentru asta. Ea nu a reușit în viața asta să și le activeze. Poate va alege să se întoarcă și să mai încerce o dată’’, a mărturisit ea pentru viva.ro.

Anii au trecut, iar Nadine a reușit să îi ierte pe cei care trebuiau să aibă grijă de ea.

‘’Orice aș spune, mintea unui om care nu a trecut prin asta nu poate cuprinde informația… Din prima zi de orfelinat, a început destructurarea mea ca om. Destructurare pe toate palierele: emoțional, intelectual, cognitiv… Unghiul din care privesc lucrurile acum mă face, însă, să fiu recunoscătoare pentru acele experiențe, pentru că, în sfârșit, am priceput de ce le-am experimentat. Și anume, m-am întrebat deseori care este noima nașterii mele, ca om negru, într-o țară de albi, în comunism, în sărăcie etc’’, a mai mărturisit Nadine.