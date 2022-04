Noua gamă de televizoare Samsung Neo QLED și Lifestyle 2022 este disponibilă în România

Samsung Electronics Co., Ltd. anunță disponibilitatea comercială a gamei 2022 de televizoare Neo QLED și Lifestyle, precum și noua serie 2022 de soundbar-uri, în România.

Prin intermediul acestor noi produse, Samsung redefinește rolul televizorului, pornind de la viziunea sa „Screens Everywhere, Screens for All”. În conformitate cu aceasta, Samsung a creat dispozitive care se conectează perfect între ele pentru a oferi posibilități de personalizare și conectivitate cât mai diverse, asigurându-se că există un ecran potrivit pentru fiecare ocazie și stil de viață. Astfel, produsele și caracteristicile din acest an transformă ecranul într-un un hub central pentru gaming, conectivitate, muncă și multe altele.

Neo QLED 4K și 8K

Noua gamă de ultimă generație, în frunte cu modelul premium QN900B, cuprinde șase serii, cu dimensiuni între 43" și 85". La nivel de imagine, gama Samsung Neo QLED 2022 include o serie întreagă de progrese semnificative: sursa de lumină Quantum Mini LED a fost îmbunătățită și mai mult prin adăugarea de mapare HDR pe 14biți (care oferă și mai multe detalii scenelor întunecate sau luminoase), în timp ce tehnologia Quantum Matrix (ce controlează, cu o precizie intensă, Mini LED-urile Samsung) este gândită pentru a fi și mai exactă alături de funcția Shape Adaptive Light, furnizând detalii fascinante de imagine.

În ceea ce privește sunetul, televizoarele Samsung Neo QLED 2022 sunt echipate cu difuzoare multidirecționale și, pentru prima dată, ele permit tehnologia Dolby Atmos, pentru a oferi o experiență de vizionare cu adevărat captivantă și cinematografică. Utilizatorii pot amplifica componenta audio prin asocierea perfectă cu un soundbar Samsung din noua gamă. Asta înseamnă o calitate audio impecabilă, fără multitudinea de cabluri inestetice HDMI. Dolby Atmos Wireless este compatibil și cu noul soundbar Ultra Slim 2022 de la Samsung, conceput pentru o experiență audio captivantă cu un aspect mai estetic și o configurare minimă.

Pe lângă experiența audio-vizuală îmbunătățită, utilizatorii vor beneficia acum și de un Smart Hub încorporat prin intermediul căruia aceștia se pot conecta la o serie de dispozitive inteligente. Special gândit pentru gameri, Samsung Gaming Hub[1] va include o interfață dedicată de gaming pentru un acces și un control mai ușor și intuitiv, împreună cu o integrare a jocurilor în cloud. Astfel, alături de integrarea jocurilor în cloud, răspuns super-rapid (low input lag), 4K@144Hz[2] și HDMI 2.1 (pentru toate porturile), utilizatorii vor fi pregătiți pentru o experiență de joc de generație următoare. Împreună, aceste inovații interesante oferă cea mai bună experiență de divertisment la domiciliu, fiind potrivite pentru fiecare categorie de utilizator.

Televizoarele Lifestyle

De partea cealaltă, portofoliul elegant de televizoare Lifestyle de la Samsung oferă o serie întreagă de inovații cu scopul de a îmbogăți atât experiența de vizionare, cât și întreaga estetică a casei.

În 2022, The Frame vine echipat cu un nou tip de display mat (Matte Display) de la Samsung, depășind cu mult limitările de reducere a strălucirii și a reflexiilor pentru a îmbunătăți experiența de vizionare. Matte Display difuzează lumina în diverse unghiuri și direcții prin introducerea unei suprafețe în relief pentru a preveni scăderea calității percepute a imaginii din cauza luminii naturale sau a reflexiei luminii ambientale seara.

The Frame oferă, de asemenea, și un Magazin de Artă (Art Store) actualizat, care le facilitează abonaților accesul rapid la peste 1.600 de piese de artă de la instituții de artă de renume. În cazul noului The Frame 2022, consumatorii se pot bucura acum de o perioadă de încercare gratuită de 2 luni, extinsă cu 1 lună față de perioada de încercare anterioară.

The Serif vine cu o carcasă cu finisaj mat pentru a se îmbina perfect cu ecranul Matte Display, accentuând designul iconic pentru a oferi cel mai premium look and feel.

The Sero, prezent și el în portofoliul de televizoare Lifestyle al Samsung, vine cu o gamă de funcții îmbunătățite. Ecranul Matte Display și noi funcții inteligente au fost adoptate pentru o experiență optimizată a ecranului vertical.

The Frame 2022 va fi disponibil în dimensiuni de 32”, 43”, 50”, 55”, 65”, 75” și 85”, The Serif în dimensiuni de 43”, 50”, 55” și 65”, iar The Sero în dimensiunea de 43”.

Noua gamă 2022 de televizoare Neo QLED și Lifestyle, precum și seria de soundbar-uri 2022 sunt acum disponibile comercial în România, în magazinele Samsung și la parteneri. Pentru mai multe informații despre noile produse Samsung, vă rugăm să vizitați www.samsung.com/ro.

[1] Samsung Gaming Hub va fi lansat mai târziu în acest an. Caracteristicile pot varia în funcție de regiune. [2] Caracteristica 4K@144Hz poate varia în funcție de model.

