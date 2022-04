Boala care a făcut-o pe Brigitte Pastramă să își schimbe religia! Prin ce suferințe a trecut vedeta de-a lungul timpului?

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Brigitte Pastramă și-a schimbat religia și este adepta unui cult religios. Cu fiecare ocazie, fosta soție a lui Ilie Năstase amintește de puterea pe care credința i-a dat-o atunci când a trăit cele mai mari încercări din viața sa.

Brigitte Pastramă nu a avut o viață presărată cu lapte și miere, asta pentru că, de-a lungul timpului, vedeta a fost nevoită să se confrunte cu mai multe probleme atât pe plan personal, cât și profesional.

În tot acest timp, Brigitte și-a găsit puterea în credință, iar de acolo și-a luat toate resursele pentru a depăși situațiile mai puțin plăcute din viața sa. Vedeta a vorbit deschis despre momentul în care a ales să își schimbe religia, dar și despre boala i-a pus în pericol viață, punct în care Brigitte a hotărât să își schimbe radical felul de a percepe lucrurile din jurul său.

"Eu am fost catolică, așa am fost botezată de părinții mei. Înainte ca să găsesc călăuzirea în credința pe care acuma o îmbrățișez, am început să vreau să mă schimb, să vreau să știu că cineva știe pas cu pas ceea ce fac. Am început să mă rușinez de lucrurile care nu erau bune din viața mea și eu am vrut să fac curățenie.

Încet, încet a început schimbarea din interior înspre exterior și am devenit un om puțin mai responsabil decât am fost, pentru că am vrut ca să fiu ajutată de aceea entitate. Atunci când conștientizezi faptul că ai multe defecte pe care trebuie să le repari începe schimbarea ta. Eu atunci când l-am cunoscut pe domnul Iisus în viața mea nu aveam nimic, absolut nimic, nu aveam copiii lângă mine, pentru că nu-mi permiteam ca să îi am lângă mine.'', a declarat Brigitte Pastramă la Antena Stars, scrie spynews.ro

Vedeta a vorbit și despre momentul critic în care viața sa a fost pusă în pericol. Se pare că Brigitte Pastramă a suferit o embolie pulmonară, iar șansele ei de supraviețuire erau minime. Totuși, cu ajutorul credinței, actuala parteneră a lui Florin Pastramă a găsit resursele pentru a trece cu bine peste orice încercare.

"Am trecut printr-o embolie pulmonară, de unde 30% dintre oameni mor. Am fost într-un moment din viața mea în care eram atât de încercată încât cred că nu a interesat pe nimeni pe ce cale merg, doar să pot să ies din situația în care mă aflam. Pe mama mea am îndrumat-o și chiar am mer cue a de câteva, că și-a avut probleme și foarte multe încercări. Dumnezeu chiar mi-a răspuns la rugăciuni'', a mai adăugat vedeta pentru aceeași sursă.