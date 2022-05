JO colaborează cu SHIFT și lansează Destine, o piesă cu un mesaj ce va ajunge la inima fanilor

JO colaborează din nou cu SHIFT și lansează „Destine", un single cu un mesaj sensibil

După ce și-a trecut fanii prin toate stările emoționale, JO colaborează din nou cu SHIFT și lansează „Destine", un single cu un mesaj sensibil. Compus de către SHIFT alături de JO, Șerban Cazan, Gabriel Stănoiu și Giulica, „Destine" prezintă prin muzică și versuri o poveste de dragoste toxică, în care cei doi îndrăgostiți aleg să rămână împreună, chiar dacă își consumă fiecare gând, emoție sau trăire. Protagoniști în propriul videoclip, JO și SHIFT joacă rolul cuplului care alege destinul cel mai crunt și cel mai dureros, și anume să trăiască într-o minciună în care totul are o rezolvare și o poveste de spus mai departe, în loc să învețe să-și scrie propriile destine, independent unul de celălat.



„Piesa asta înseamană mult pentru mine. Sunt multe bucăți din sufletul meu puse în versuri. E povestea mea. Și a fost scrisă în dimineața în care am realizat că povestea devenise «un caz pierdut». Este o piesă din inimă, o piesă despre o dragoste puternică, dar neîmpărtășită până la final, o piesă tristă, dar adevărată, scrisă pentru «omul meu, binele ce-mi face rău». Când persoana pe care o iubești este un rău necesar în viața ta, știi că iubirea e mare, dar toxică. Cu toate acestea, nu poți să trăiești fără acel om, fără acea iubire. «And when it's over and it's gone, you almost wish that you could have all that bad stuff back so you can have the good.». Le mulțumesc tuturor oamenilor implicați în proiect, care și-au pus din energia lor și m-au ajutat la această piesă. SHIFT baby e unul dintre artiștii mei preferați, unul dintre cei mai buni și mai vechi prieteni de-ai mei din industrie și un om minunat pe care îl iubesc din toată inima. Mă bucur enorm că mi-a acceptat invitația pe piesa asta la care țin foarte mult. Povestea din clip este și ea reală, la fel ca single-ul. Pe Kobzzon l-a inspirat piesa și a transpus în scenariu o perioadă din viața lui. Sunt copleșită de emoții lucrând cu oameni atât de pasionați, dedicați și implicați în proiectul meu, în special când se regăsesc în piese și își pun și ei experiențele trăite în povestea mea muzicală", mărturisește JO despre cel mai nou single al său.



„«Destine» este o piesă foarte specială pentru mine, mai ales că a fost compusă într un vibe foarte frumos, la Susai, în inima muntelui. Iubesc să fac muzică cu JO, mai ales că este una dintre vocile mele preferate, nu doar din România", spune SHIFT.



JO este una dintre cele mai apreciate voci din România, care ajunge mereu la inimile fanilor prin piesele sale. Printre cele mai recente hituri ale artistei se numără „Mă mai ia" (alături de Juno), „Vocea ta", „Dorul", „Ploaie de vară", „Ziua lu' Ioana", prima ei piesă trap, și „Fără tine".



Compozitor și producător de succes, SHIFT și-a început drumul către topurile muzicale în 2013, prin single-ul „Sus pe toc" (feat. Marius Moga), care a ajuns direct în playlist-urile de specialitate. Au urmat hituri precum „Piele albă, piele neagră" (feat. Connect-R), „Până în rai" (feat. Lora), „Liniștea", „Nu mă întorc", „După ani și ani" (feat. Vizi Imre), „Lejer", „Rupem boxele" (feat. Andreea Bănică), „Avioane de hârtie" (feat. Andra), „Norocos" (feat. What's UP & Connect-R) și „Urcă și coboară" (feat. RUBY). Anul trecut, artistul a lansat "Fragil", al treilea album din carieră.