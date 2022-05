Fwd: Actrița Hannah Dodd a fost distribuită în rolul Francescăi Bridgerton pentru cel de-al treilea sezon BRIDGERTON | Netflix

Serialul creat de Netflix și Shondaland va intra în producție vara aceasta.

Hannah Dodd (Anatomy of a Scandal) va juca rolul Francescăi Bridgerton,

preluând rolul de la Ruby Stokes, care este acum cap de afiș pentru un

alt proiect Netflix (Lockwood & Co.). În jurul Francescăi Bridgerton

planează puțin mister atunci când o plasăm în contextul familiei

sale guralive și extrovertite. În ciuda naturii sale rezervate, ea se

conformează regulilor din societate, având și o doză de sarcasm și

pragmatism care, în paralel cu mondenitatea superficială, ajung să

atragă atenția atunci când își dorește cel mai puțin.



BIO:



Hannah Dodd, starul britanic în plină ascensiune, a lucrat pentru

prima dată ca actriță încă de când era la școală, jucând unul

dintre rolurile principale din serialul Find Me In Paris, continuând

rolul și în următoarele două sezoane. De asemenea, Dodd a avut și

un rol recurent în două dintre sezoanele celebrului serial Harlots.



2022 a adus lansarea de mare succes a serialului Anatomy of a Scandal,

în care Dodd s-a remarcat ca versiunea mai tânără a personajului

principal interpretat de Sienna Miller. Mai apoi, a continuat cu

interpretarea unui rol principal în mini-seria Flowers In The Attic:

The Origins - o adaptare a unei serii de cărți celebre și

controversate. Dodd joacă același personaj interpretat de Heather

Graham în spectacolul original. Cuprinzând două generații de drame

de familie, a doua jumătate a poveștii se concentrează în întregime

pe personajul ei.



În cele din urmă, Dodd a avut și un rol secundar în continuarea

celebrului film Enola Holmes, alături de Millie Bobby Brown.