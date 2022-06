Decizie finală în procesul dintre Johnny Deep și Amber Heard. Actorul a câștigat, iar instanța a decis că acuzațiile sunt false

Johnny Deep a intentat un proces împotriva fostei sale soții, Amber Heard, acuzând-o de defăimare. După o serie de acuzații reciproce, instanța a decis că actrița îi datorează fostului ei soț suma de 10 milioane de dolari.

Johnny Deep a dat-o în judecată pe Amber Heard, asta după ce actrița a lansat câteva declarații în presă, în urmă cu câțiva ani, spunând că ar fi fost victimă a violenței domestice conjugale. Deși nu a vorbit în mod explicit despre fostul ei soț, Johnny Deep, se pare că acesta a pierdut roluri și bani frumoși în urma acuzațiilor făcute de Amber Heard.

Actorul a cerut instanței daune din partea fostei sale soții și i-a cerut 50 de milioane de dolari, în procesul pe care Deep l-a intentat în luna aprilie. Miercuri seară, instanța a luat decizia finală și a hotărât că acuzațiile aduse de Amber Heard sunt false, iar Johnny Deep nu a fost violent cu fosta sa soție.

Astfel, Johnny Deep urmează să primească de la actriță 10 milioane de dolari în daune compensatorii și alte 5 milioane de dolari în daune punitive.

De altfel, instanța arată faptul că și actrița a fost defăimată, însă nu de către fostul ei soț, ci de către avocatul acestuia, Adam Waldman. Așadar, actrița va trebui să primească, la rândul ei, suma de 2 milioane de dolari în daune compensatorii.

Primele declarații ale lui Amber Heard

Amber Heard se arată dezamăgită de decizia instanței, mărturisind că a pierdut dreptul de a vorbi liber și deschis în țara ei.

"Dezamăgirea pe care o simt astăzi este dincolo de cuvinte. Sunt devastată că muntele de dovezi nu a putut să treacă de puterea și influența disproporționate ale fostului meu soț.

Sunt și mai dezamăgită de ce înseamnă acest verdict pentru alte femei. Este un pas în spate. Întoarce ceasul într-o perioadă în care faptul că o femeie vorbește însemna că va fi umilită public. Ne întoarce la ideea că violența împotriva femeilor nu trebuie să fie luată în serios.

unt tristă că am pierdut acest proces. Dar sunt și mai tristă de faptul că pare că am pierdut un drept pe care credeam că îl am ca americancă – de a vorbi liber și deschis”, a transmis Amber Heard, după aflarea verdictului.