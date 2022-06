Costi împreună cu Faydee și MARRA lansează Monalisa, o piesă perfectă pentru o vara incendiară

Costi, producătorul ce se află în spatele multor hituri și voci fresh, împreună cu Faydee și MARRA lansează „Monalisa", un single fresh, de vară pe ritmuri „caliente", ce te va cuceri chiar de la primele acorduri

Costi, producătorul ce se află în spatele multor hituri și voci fresh, împreună cu Faydee și MARRA lansează „Monalisa", un single fresh, de vară pe ritmuri „caliente", ce te va cuceri chiar de la primele acorduri. Compus de către Costi alături de Faydee, artist cunoscut în România pentru hiturile „Can't let go", „Laugh till you cry" și „Lullaby", „Monalisa" îmbină cu succes versurile în limba engleză și arabă, iar sound-ul reggaeton cu elemente orientale fac din acest single unul cu adevărat „molipsitor".



Faydee, artistul australian, a devenit celebru în România odată cu lansarea hitului „Laugh Till You Cry", după care au urmat single-uri precum „I Need Your Love", alături de Shaggy, Mohombi și Costi, ce a fost câteva săptămâni la rând în topul Billboard Hot 100, „Can't Let Go", „Lullaby" și „Love in Dubai", alături de DJ SAVA.



MARRA face parte din trupa 7EVEN alături de Stephany, Elisa, Sonya, Paula, Briana și Ingrid, o trupă ce definește noua generație de talente. Cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani, fetele au găsit rețeta succesului în această formulă, iar pasiunea comună a fost muzica. Cele șapte fete ce astăzi dau viață trupei 7EVEN adoră muzica de când erau doar niște copii și tot de atunci au început să participe la diferite concursuri, dar și emisiuni TV. Recent, 7EVEN a lansat „Nopți albe", un single ce surprinde prin muzică și versuri iubirea văzută prin ochii unui adolescent ce se lasă învăluit de acest sentiment unic.