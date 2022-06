Ana Baniciu, despre suferința care a făcut-o să vadă viața cu alți ochi! Cum a reușit artista să treacă peste moartea mamei sale

Ana Baniciu a vorbit despre un moment extrem de greu din viața sa, pierdera mamei. Cântăreața a mărturisit că acum vede viața cu alți ochi, însă știe că cea care i-a dat viață este mereu alături de ea.

Ana Baniciu a trecut printr-un moment extrem de greu în viața sa, și anume moartea mamei sale. Viziunea artistei asupra vieții s-a schimbat complet, iar de atunci cântăreața vede moartea cu alți ochi.

Cu toate că i-a fost extrem de greu să meargă mai departe, Ana Baniciu a fost ajutată de familie, prietenii apropiați și iubitul ei, iar acum vedeta poate vorbi cu inima deschisă despre acest episod tragic.

„Am trecut cu putere și cu încredere în mine, și în faptul că lucrurile vor fi bune de acum încolo. Maică-mea este cu mine în continuare, așa o simt, și nu cred că și-a dorit vreo secundă, mi-a și verbalizat asta, ca eu să plâng și să se oprească totul aici. M-a rugat să merg înainte și asta fac. (...)

Au fost foarte muți prieteni. Eu am prieteni vechi, care mă iubesc foarte mult. Edy, evident, și familia lui. Am avut foarte mulți oameni aproape, dar am avut și multe momente în care mi-am dorit să fiu singură, eu cu mine”, a mărturisit Ana Baniciu, pentru click.ro

Artista a vorbit și despre momentul în care mama ei s-a îmbolnăvit și cum a trăit acest șoc. Ea a mai spus că pregătirile pentru nuntă vor continua, mai ales că evenimentul va avea loc anul viitor.

„A fost un șoc momentul îmbolnăvirii, după care nu a mai fost neapărat un șoc. S-a făcut tot ce s-a putut, am încercat foarte mult. Acum am cumva altă concepție despre viață! Când e să fie, o să fie. M-a schimbat acest moment, dar în bine. (...) Nunta oricum nu trebuia să aibă loc anul acesta. Era vorba pentru la anul să o facem și așa a și rămas, doar că trebuie să mă ocup și de asta. Știi că, pe lângă a programa, trebuie să te mai și ocupi”, a mai spus vedeta.