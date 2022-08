Theo Rose a confirmat relația cu Anghel Damian. Ce declarații a făcut artista? Nu, nu a fost vorba de înșelat!

Theo Rose și-a asumat în mod public relația cu Anghel Damian și a vorbit despre motivele pentru care și-au ținut ascunsă povestea de dragoste.

Theo Rose și Anghel Damian formează cel mai nou cuplu din showbiz, asta după ce paparazii cancan.ro au publicat mai multe fotografii cu cei doi sărutându-se.

Artista a vorbit pe pagina sa de Instagram despre povestea de dragoste pe care o trăiește în prezent, dar și despre încheierea relației cu Andrei Leonte. Vedeta a mărturisit că lucrurile între ea și nepotul lui Nea Mărin nu mai funcționau de mult, astfel că s-au despărțit civilizat.

Mai mult, artista i-ar fi spus fostului ei iubit despre Anghel Damian și mărturisește că nimeni nu a înșelat pe nimeni.

„Măi oameni, a apărut acest articol în Cancan, articolul din care reiese că relația mea cu Alex s-a încheiat, respectiv că altcineva a apărut în viața mea. Lucruri adevărate, doar că lucrurile astea erau știute de către mine, Alex, familia și oamenii foarte apropiați de mine, doar că noi am vrut să se întâmple cu discreție lucrurile astea.

Eu mai degrabă am vrut să se întâmple cu discreție lucrurile astea. Și să anunț eu la un moment dat, să trec prin ele. Că s-a întâmplat asta, că ne-am despărțit”, a spus cântăreața, pe pagina sa de socializare.

Theo Rose a mai mărturisit că a fost corectă cu fostul ei iubit și că i-a spus că începe o nouă relație cu regizorul serialului "Clanul", în care va juca și ea.

„Nimeni nu a înșelat pe nimeni. Alex știa de existența lui Anghel, noi am vorbit despre asta, ne-am despărțit în primul rând pentru că lucrurile nu mai mergeau între noi, după care Alex a aflat de existența lui Anghel în viața mea, l-am pus în temă cu tot ce se întâmplă în viața mea în perioada asta pentru că am zis că o să vorbim deschis și o să ne fim alături unul altuia. Ne-am despărțit cât se poate de frumos, am fost cât se poate de sinceră și corectă cu Alex, el vă poate confirma chestia asta”, a mai povestit artista.

În cele din urmă, Theo Rose a mai spus că ea nu a greșit cu nimic în această situație, ci doar a dorit să aștepte un timp pentru a se simți pregătită să spună în mod public că trăiește o nouă poveste de iubire.

"Eu n-am păcat în situația asta, sunt liniștită când spun chestia asta, sunt o fată corectă și am fost și de data asta și sunt mândră de mine tocmai pentru că nimeni nu are cu ce să mă atace în situația asta. Mă duc să muncesc și astăzi și abia aștept să vă spun toată povestea, o să vă placă să auziți întregul fir al poveștii, doar că lucrurile s-au întâmplat de ceva timp pentru noi. Noi am avut timp să ne obișnuim cu asta, să trecem prin lucrurile astea, să ne obișnuim cu situația, pare că s-au întâmplat de ieri până astăzi, dar nu e așa”, a încheiat ea.