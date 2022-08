Cum a ajuns Gina Pistol să lucreze în televiziune? La 19 ani poza dezinvoltă într-o revistă pentru adulți

Gina Pistol a plecat din orașul natal imediat după terminarea liceului, iar de atunci, vedeta și-a făcut o altă viață la București. De televiziune s-a îndrăgostit imediat și a avut ușile deschise, după pictorialul nud din celebra revistă pentru bărbați.

Gina Pistol a știut de mică ce vrea, astfel că, la 19 ani a plecat din Roșiorii de Vede, orașul său natal, și s-a mutat la București, unde a început o nouă viață. Vedeta s-a născut pe 9 decembrie 1980 în Teleorman și a absolvit Școala de Arte și Meserii. Dorința de a deveni model a purtat-o în Capitală, iar la scurt timp după mutarea sa ea a pozat nud în celebra revistă pentru bărbați,

La acea vreme, blondina a încins spiritele bărbaților, iar ea a fost cunoscută ca fiind cea mai sexy blondă din showbiz. În tot acest timp, Gina Pistol a lucrat la câteva magazine ca vânzătoare, însă succesul l-a cunoscut după ce a jucat într-un serial românesc, apoi în filmul "Margo, poveste de cartier". Vedeta a fost invitată apoi în diverse emisiuni, iar ușile către televiziune i s-a deschis rapid.

„După ce am pozat pentru revista aia, la prima emisiune la care eu am participat ca invitat a fost „Noaptea Târziu”, parcă așa se numea, la Antena, cu Mircea Badea și Oreste. Aia a fost prima emisiune la care am mers ca invitat, apoi au început să sosească invitațiile din partea emisiunilor”, a spus Gina Pistol, potrivit spynews.ro.

Părinții vedetei au divorțat când ea avea 6 ani

Părinții Ginei Pistol au divorțat atunci când ea avea doar 6 ani, iar de atunci blondina și fratele ei au fost crescuți de mamă. Vedeta a mărturisit că a fost o perioadă foarte dureroasă din viața ei, care, însă, a maturizat-o și a făcut-o să își asume grija față de fratele ei mai mic.

