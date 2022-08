Drama neștiută a vloggeriței Ioana Grama. Una dintre surori a murit într-un accident și toată copilăria a simțit dorul mamei

Ioana Grama și-a deschis sufletul și a vorbit despre dramele prin care a trecut în copilărie, lucruri pe care urmăritorii săi nu le știau despre frumoasa vloggeriță.

Ioana Grama zâmbește pe Instagram și are parte de atenția și aprecierea a mii de urmăritori. Cu toate acestea, viața brunetei nu a fost deloc una ușoară, iar Ioana Grama a avut de înfruntat anumite situații dure, de-a lungul anilor.

Recent, vloggerița a postat un video în care le-a mărturisit fanilor amănunte din copilăria sa, întâmplări pe care fanii nu le știau, dar pe care au afectat-o enorm. Ioana Grama a avut surori gemene, iar una dintre ele a murit într-un terbil accident, la doar 23 de ani.

Mai mult, părinții ei au divorțat când avea doar 6 ani, iar ea a rămas să locuiască cu tatăl său. Mama vloggeriței a plecat să muncească în străinătate, iar lipsa celei care i-a dat viață a afectat-o enorm pe Ioana Grama.

”Am avut o copilărie fericită din punct de vedere al prietenilor, ne-am jucat în spatele blocului, însă din punct de vedere al familiei în care am crescut nu pot să spun același lucru, pentru că părinții mei au divorțat când eu aveam doar șase ani și mi-a fost destul de greu, am rămas cu tatăl meu”, a povestit bruneta, pe rețelele de socializare.

Viața Ioanei Grama s-a derulat ca un film, iar la 19 ani a fost cerută în căsătorie în Maldive.Vedeta a născut-o pe fiica ei la 26 ani, însă s-a despărțit de tatăl micuței sale. Tot aici, bruneta s-a mutat la Cluj, acolo unde și-a achiziționat singură un apartament.

”La 26 de ani am și rămas gravidă. Am născut-o pe Ayana în 27 octombrie 2019 și este cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat și pe care l-am făcut eu. Am născut natural, ceea ce n-am crezut niciodată”, a adăugat vloggerița.

Vizionare placuta