Lora, schimbare a stilului de viață, după ce a aflat că are intoleranță la gluten. Ce alimente nu mai consumă vedeta?

Lora și-a schimbat complet stilul de viață de când a aflat că are intoleranță la gluten. Artista a renunțat să mai consume anumite alimente, iar acum și-a construit o cu totul altă rutină alimentară.

Lora și-a schimbat complet stilul de viață de când a aflat că are intoleranță la gluten. Artista are mare grijă de imaginea sa, iar în ultima vreme fanii nu au putut să nu observe că artista a slăbit considerabil. Ei bine, nu, nu este vorba despre o dietă drastică, ci despre un regim special pentru intoleranța la gluten de care suferă.

Lora a vorbit despre acest diagnostic și a spus că boala nu o afectează și că se poate trăi foarte bine și renunțând la alimentele care conțin gluten. Ba mai mult, vedeta se simte mult mai bine și mai energică și spune că alergia o dată declanșată o face să se "umfle".

„Vreau să încep să merg la sală. Mi-am făcut abonament într-un sfârșit, ca să mă motiveze. Că atunci când le primești cadou parcă nu prea îți vine, că sunt cadou, dar când dai banii pe abonamente te motivează altfel. Sfat! Deci, nu primiți abonament la sală cadou că nu vă duceți.

În rest mi-am descoperit alergia la gluten și am renunțat complet. De atunci, pur și simplu m-am dezumflat. Pentru că se pare că eram „capitonată” ca să zic așa. Cred că ăsta e cel mai potrivit cuvânt. Eram „capitonată”, nu era grăsime, era așa „pufoasă”. Nu cred că se vedea neapărat, dar mă simțeam eu”, a dezvăluit Lora, potrivit EGO.ro.

De când a aflat că glutenul îi face rău, artista este mult mai atentă la eticheta produselor, dar și la medicamente, pentru că și acestea pot conține gluten. În orice local s-ar afla, înainte de a comanda de mâncare, Lora le spune chelnerilor că suferă din cauza alergiei la gluten.

„Se poate și fără gluten, dar pentru că este complicat tot timpul să-mi cumpăr pâine fără gluten și chestii fără gluten, am renunțat la ele. Că nu am timp să-mi procur. Așa că practic acum mă hrănesc cu proteină de calitate, cu legume multe, fructe. Eu am început să mănânc fructe, ceea ce înainte nu făceam.

Beau apă, nu mai beau sucuri, nu beau prostii. Brânzeturile pot avea urme de gluten, dar nu am probleme de genul acesta. Cică sunt și anumite condimente, anumite medicamente care pot avea în compoziție gluten și atunci încerc să fiu atentă. Spun la orice restaurant unde mă duc să aibă grijă că am problema asta. Dacă nu sunt atentă, mă umflu.”, a mai mărturisit vedeta.

Vizionare placuta