Daniel Pavel, în vacanță cu actuala iubită și fosta soție! Cum se înțelege Ana Maria Pop cu fosta soție a prezentatorului tv?

Ana Maria Pop, actuala iubită a lui Daniel Pavel a dezvăluit care este relația sa cu fosta soție a prezentatorului tv, dar și cu fiul său.

Daniel Pavel a început o relație serioasă cu Ana Maria Pop, iar cei doi se iubesc deja de câteva luni bune. Prezentatorul tv le-a făcut cunoștință iubitei sale cu fosta sa soție, dar și cu Antoniu, fiul său. Mai mult, în această vară, ei au plecat cu toții în concediu.

Într-un interviu pe care l-a acordat recent, Ana Maria Pop a povestit care este relația sa cu fiul omului de televiziune, dar și cu fosta soție a iubitului său. Ana Maria Pop are doar cuvinte de laudă asupra educației pe care părinții lui Antoniu i-au oferit-o.

"Oh, Antoniu! Un bărbat în adevăratul sens al cuvântului deja. (zâmbește) Are doi părinți care i-au oferit exact ceea ce a trebuit pentru a deveni un adolescent cu principii puternice, foarte multă personalitate, dar și candoare. Anca, mama lui… și aș afirma cu tărie prietena mea (știi… unii oameni au chimie și trebuie să se întâlnească, iar noi am rezonat de la prima interacțiune), l-a învățat ce sunt iubirea, cunoașterea…", a spus Ana Maria Pop potrivit viva.ro.

Iubita lui Daniel Pavel a mai spus că partenerul ei de viață l-a învățat pe fiul său ce înseamnă puterea, relaționarea cu cei din jur și i-a oferit o educație frumoasă. Mai mult, ea spune că l-a învățat biliard pe Antoniu.

Daniel Pavel, în vacanță cu fosta soție și actuala iubită

Daniel Pavel le-a luat pe actuala iubită și pe fosta sa soție și a plecat în vacanță. Excursia a fost pentru Antoniu, iar tot ceea ce ei au făcut a fost pentru echilibrarea relațiilor și armoniei în familie.

"Am discutat mult pe drumurile vacanței recent încheiate și pasiunea lui pentru științele socio-umaniste plus prezența într-un pol de cunoaștere cum este Viena i-au definit o viziune preliminară despre lume și viață, extrem de interesantă.

Altfel, este un copil încă, cu mama sa și cu mine, atenți la dezvoltarea lui emoțională, la echilibrele vârstei, la gradul de armonie și fericire pe care îl dorim pentru el. Anca, mama lui, este prezentă total pentru și lângă el, și Antoniu simte asta și crește armonios.", a declarat Daniel Pavel, potrivit sursei de mai sus.

