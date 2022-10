Adriana Bahmuțeanu, carieră în psihologie! Fosta soție a lui Silviu Prigoană și-a îndeplinit cel mai mare vis

Adriana Bahmuțeanu și-a schimbat radical viața, iar pe lângă povestea frumoasă de dragoste pe care o trăiește alături de logodnicul ei, fosta soție a lui Prigoană s-a ocupat și de propria persoană. Vedeta și-a îndeplinit un vis mai vechi, acela de a studia psihologia, iar pandemia a fost o ocazie potrivită pentru a se reîntoarce la studii.

Acum, Adriana Bahmuțeanu a absolvit o facultate de psihologie, a făcut cu master și are mai multe certificări în domeniu. Ea este consilier în dezvoltare personală pentru familie, parenting și divorț. Momentan nu a obținut avizul de liberă practică, însă muncește din greu pentru a ajunge să aibă propriul cabinet de psihologie.

„Nu am drept de liberă practică în România, ca psiholog, dar urmează. E un vis împlinit. Acum 20 de ani am vrut să mă apuc de psihologie. Îmi luasem cărți, am vrut să mă înscriu la facultate. La vârsta aia mi s-a părut o facultate grea și d-aia am tot amânat-o, am zis că nu înțeleg mare lucru, mă ia capul, mai stau un pic. Dacă o făceam la timp, mi-ar fi folosit, dar niciodată nu e prea târziu”, a declarat Adriana Bahmuțeanu la „Xtra Night Show”, de la Antena Stars, potrivit spynews.ro.

Vedeta spune că pandemia a ajutat-o foarte mult să ocupe de ea și și-a ocupat timpul citind. Mai mult, acum sudiază pentru a obține cea de-a treia formare în psihologie.

„Pe lângă asta mai am două formări în psihoterapie, sunt și la a treia, am foarte multe diplome. Eu în toți anii ăștia m-am ocupat de propria mea persoană. Mie pandemia mi-a folosit teribil.

Am avut timp să stau să citesc. În ăștia doi ani eu am citit. Am stat cu burta pe carte, cum se spune. Am învățat foarte multe lucruri”, a mai povestit Adriana, pentru sursa de mai sus.