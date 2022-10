O cunoscută prezentatoare tv este însărcinată! Felicitări! La începutul anului va deveni mămică de fetiță!

După ce s-a căsătorit în această vară, Roxana Hulpe a anunțat, în urmă cu scurt timp, că este însărcinată în 6 luni. Bebelușul pe care îl poartă în pântec se va naște la începutul anului viitor, însă, până atunci, prezentatoarea tv se bucură de clipe minunate și unice.

Vedeta este foarte fericită și spune că simte toată iubirea cu care este înconjurată din toate părțile.

„Mă minunez continuu, iar uimirea asta se citește pe fața mea de mai bine de jumătate de an. Am 32 de ani, sunt pe cale să devin mamă și port zilnic cu mine două inimi. Sunt recunoscătoare și fericită. Știam că viața mă iubește, simțeam asta, dar acum Dumnezeu m-a prins în brațele Lui cu totul. Asta simt. Simt că s-a întâmplat cea mai mare dintre minuni: să dau viață. Sunt cu adevărat fericită și recunoscătoare pentru tot ceea ce trăiesc. E minunat să te simți liniștit și împăcat cu tot parcursul vieții de până acum, fără regrete, Universul a simțit asta și iată că mi-a oferit cel mai frumos semn că sunt pe calea cea bună: un bebe, când credeam că nu va fi deloc ușor.

Vedeta se află în trimestrul doi, ceea ce înseamnă că a aflat de ceva timp că va aduce pe lume o fetiță. Deși toți se așteptau ca Roxana Hulpe să fie mămică de băiat, ecografia morfologică a arătat că bebelușul din pântec este fetiță.

„Toată viața am auzit asta: tu ești mamă de băiat! Așa că la prima morfologie am mers convinsă că este băiat. Eram cu mama în cabinetul doamnei doctor și mă întreabă: «Vreți să știți sexul bebelușului?». Am spus: «Da, normal, dar să nu afle mama» și, foarte sigură pe mine, am zis: «Oricum știu că e băiat». Doamna doctor zâmbea, părea că am citit în stele. În final, după ce a părăsit mama cabinetul, mi-a spus că e fetiță. Faptul că era totul bine cu sarcina, cu bebele, și că era și fetiță a făcut ca acea zi să fie cea mai frumoasă de până atunci. În sinea mea, mereu mi-am spus că îmi doresc o fetiță. (zâmbește)”, a mai povestit viitoarea mămică.