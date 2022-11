Sweeteria lansează prima gamă de praline artizanale fără zahăr, realizată 100% din ingrediente

Sweeteria este primul laborator din România care produce dulciuri pe bază de îndulcitori naturali de cea mai bună calitate, pentru toți cei care pun sănătatea proprie și a familiei în topul priorităților.

CP

Cu o lună înainte de cea mai așteptată lună a anului, luna cadourilor, Sweeteria oferă iubitorilor de ciocolată și nu numai, una dintre cele mai dulci surprize, prima gamă de praline artizanale fără zahăr realizată din ingrediente 100% naturale. Sweeteria a devenit astfel laboratorul alchimistului modern, în care puteți găsi produsele preferate în forme inedite, lucrate manual, cu migală și atenție pentru detaliu, în serie limitată, ceea ce asigură un flux continuu al procesului și, implicit, o prospețime permanentă a acestora.

“Ca în orice poveste de succes, am pornit de la un vis și am dorit să-l transformăm în realitate: visul de a ne putea bucura de gustul adevărat al dulciurilor de calitate, după formule naturale, fără a face rabat de la calitatea ingredientelor. Dorim să construim o lume mai sănătoasă, cu produse sigure pentru întreaga familie, cu ingrediente de calitate, care să răspundă aceleiași nevoi (comună tuturor) de “ceva dulce”, dar care să aducă doar beneficii în urma consumului. Noutatea sezonului o reprezintă chiar proiectul nostru de suflet. Așteptând aniversarea a 6 ani Sweeteria, am lansat prima gamă de praline artizanale #farazahar #fabricatinRomania. Alături ne-a fost Vlad Niculescu, ciocolatier Boem Atelier. Cu experiența lui din ultimii ani în ciocolateriile din Paris, Franța și Bruges, Belgia, Vlad a reușit să transformăm visul în realitate, iar rezultatul este de-a dreptul spectaculos. Cele două game de praline vă vor cuceri atât de la prima vedere, cât și de la prima degustare. “, a declarat Elena Pavel, owner Sweeteria.

Prima gamă de praline artizanale fără zahăr Sweeteria realizată din ingrediente 100% naturale, conține două cutii cu 12 bijuterii din ciocolată, configurate astfel:

Cutia neagră conține 12 praline din ciocolată amăruie vegana cu umpluturi din Greentella (cremă de ciocolată fără zahăr Sweeteria), alune coapte, jeleu de sfecla roșie, pudră și bucăți de lămâie liofilizată. Pictura pralinelor este realizată cu unt de cacao și pudre de fruct, legume liofilizate și condimente: sfeclă, matcha, turmeric.

Cutia albă conține 12 praline din ciocolată albă și cu lapte cu umpluturi din Greentella (cremă de ciocolată fără zahăr Sweeteria), jeleuri de zmeură, căpșuni, mango, fructul pasiunii - una dintre ele conține și un strop de rom. Pictura pralinelor este realizată cu unt de cacao și pudră de zmeură liofilizată, turmeric, șofran și cărbune vegetal.

" Mi-am urmat pasiunea pentru ciocolaterie, cofetărie și patiserie la Paris și în Belgia, patria ciocolateriei de lux. Am revenit în țară cu tot bagajul de cunoștinte acumulat, pentru a oferi românilor o altă perspectivă asupra ciocolatei: de la gusturi noi până la forme și culori, accesibile până acum doar turiștilor din Bruges. Provocarea Sweeteria m-a fascinat, pentru că e prima dată când lucrez cu ciocolată fără zahăr, cu îndulcitori naturali. S-a muncit la adaptarea rețetelor, dar credem că rezultatul este remarcabil.", a declarat Vlad Niculescu, ciocolatier Boem Atelier.

Sweeteria înseamnă o gamă largă de produse, gândite pentru nevoile de peste zi ale întregii familii, realizate din ingrediente 100% naturale: de la mic dejunuri bogate în fibre, nutrienți și vitamine, până la gustări rapide și delicioase, de la tartinabile variate, din ingrediente naturale, pana la dulciuri, gustări și deserturi, prăjituri și torturi gata preparate, până la produse ce pot deveni ingrediente în propriile deserturi. Sweeteria a primit un premiu de excelență în design, la Wolda Tokyo, unde brandul a fost apreciat și ales dintre 307 proiecte din 46 țări. Întreaga gamă de produse este disponibilă pe www.sweeteria.com.ro.

Mai multe detalii despre noua gamă de praline artizanale fără zahăr, dar și despre restul gamei de produse Sweeteria și pe conturile de socializare a celor două branduri.

Facebook: Sweeteria | Facebook; Boem Atelier | Ploiesti | Facebook

Instagram: sweeteria.com.ro; boem.atelier

Vizionare placuta